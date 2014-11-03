洛阳市设立首个中原学者工作站

昨日，记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了全省首批15个中原学者工作站，洛阳中超新材料股份有限公司同中原学者李红霞团队合作建立的中原学者工作站成功入选，成为我市首个中原学者工作站。

昨日，记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了全省首批15个中原学者工作站，洛阳中超新材料股份有限公司同中原学者李红霞团队合作建立的中原学者工作站成功入选，成为我市首个中原学者工作站。

中原学者工作站是重要的科技创新、人才培养和成果转化平台，旨在鼓励中原学者与省内企事业单位加强产学研合作，突破产业关键核心技术难题，加快科技成果落地转化。

洛阳中超新材料股份有限公司将依托中原学者工作站，引进中原学者李红霞团队的技术储备、人才资源和研发优势，合作开展特种陶瓷粉体及器件的研制开发，提升企业技术创新能力和市场竞争力，满足企业自身及中下游企业产品需求。

李红霞现任先进耐火材料国家重点实验室主任、耐火材料国家工程研究中心主任，在功能、节能耐火材料的基础研究、应用基础研究和耐火材料高温模拟应用技术基础研究、先进耐火材料的研发，以及结构陶瓷基础研究等方面卓有建树，2018年荣获河南省科学技术杰出贡献奖。（记者 戚帅华 通讯员 赵亳）