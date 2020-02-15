29日至30日，全省“三山”整治工作经验交流会在洛举行。

29日至30日，全省“三山”整治工作经验交流会在洛举行。

省自然资源厅厅长张兴辽出席会议并讲话。省自然资源厅副厅长杜中强、高团吉，省自然资源厅二级巡视员冯进城，市委常委、市政府党组成员魏建平等参加会议。

我市在会上作了经验交流。今年以来，我市严格落实“三山”整治攻坚行动“党政同责”“一岗双责”，主动承担露天矿山资源利用、安全生产和生态环境保护的主体责任，完善“政府主导、属地管理、部门联动”的综合整治工作机制，把绿色矿山创建作为“三山”综合整治的重中之重强力推进，绿色矿山数量居全省第一，全市186个露天矿山已累计完成修复矿区面积1.4万亩，黄河流域重点生态保护修复项目已完成5985.6亩，“三山”整治攻坚工作取得了重要阶段性成效。

在洛期间，与会人员先后到新安县中铝北岭采矿区、香江万基马行沟采矿区，栾川县富川公司上房沟钼矿采场、洛钼集团三道庄钼矿采场等地进行了现场观摩。（记者 李东慧 通讯员 房良）