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洛阳一体推进全市域水环境综合治理 打通治水兴水“大动脉”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-31 08:34

　　洛阳因水而名、因水而美。如今，副中心城市建设步伐加快，我市积极融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，推动“四河五渠”综合治理长效化，“水清、岸绿、路畅、惠民”的治理目标初步实现，呈现一幅城水相依、水绿相融、人水和谐的美丽画卷。

　　蜿蜒的瀍河从孟津县流向市区，汇入洛河。俯瞰瀍河，一处处公园、湿地点缀两岸，深秋时节，美不胜收。今年年底前，瀍河谷郊野公园将完成景观绿化，开园迎宾。届时，该公园将与上游的牛步河湿地公园、瀍源公园，下游的瀍汇公园相连接，串起瀍河孟津段生态绿廊，呈现水清林茂生态好的景象。

　　发源于孟津县的瀍河曾经令人心痛地被称为“臭水沟”，瀍河的“蝶变”是我市推动全市域水生态环境大保护大治理大提升的缩影……

　　今年，我市把握黄河流域发展大势，立足洛阳副中心城市建设大局，大手笔推进“四河五渠”治理。截至今年上半年，我市累计实施河渠综合治理项目248个，综合治理河道225.7公里，沿线排污口全部截流。

　　伊河、洛河、瀍河、涧河四水穿城而过，最终交汇成伊洛河后共同注入黄河。我市通过对全域河流的综合治理，四条河流水质达标，两岸绿意盎然，确保了“一渠清水入黄河”。

　　水是生存之本、生态之要。我市把“引水补源”纳入河渠整治范围，全面推进引黄入洛、引畛济涧、引黄济瀍等12项“引水补源”工程，致力改善水资源时空分布不均状况，全力描绘一幅“水清、岸绿、路畅、惠民”的生动图景。

　　今年，位于新安县的引畛济涧工程成功试通水，标志着我市12项“引水补源”工程全部完工。“引水补源”是破解水资源分布不均、优化流域水生态环境、保障城乡供水安全的重要载体。

　　引黄入洛工程自正式通水以来，已累计为城市供水数亿立方米。随着黄河水源源不断地注入，瀍河、涧河、中州渠、铁路防洪渠等城市水系水源不够、水量不足、水质不优的问题迎刃而解。

　　位于西工区红山街道西北部的金水河曾是荒滩，污水横流，如今，这里建起了金水河植物园，今年，园内植物全部栽种完毕，盛夏时节，这里满目绿意，曲径通幽，金水河的蜕变就得益于引黄入洛工程的实施。

　　全面落实河长制，是治水兴水的关键一招。今年，我市不断落实各级河长巡河责任，发挥“河长+警长+检察长”机制作用，推动河长制从“有名有实”走向“有力有为”。通过开展河湖“清四乱”专项行动，对乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理整治，收到明显成效。

　　9月，一名“新成员”加入队伍，它是无人机。我市借助无人机巡河，实现无盲区治水。无人机巡河共分为3组，每组每天飞行30公里，飞行完毕后实时传输河道、河岸及河流周边的状况。

　　与人工巡河相比，无人机巡河不仅速度快、范围广，省时省力，还让河道巡查没有盲区、不留死角，无人机“上岗”后已巡河1100余公里。

　　下一步，我市将继续把全面推行河长制作为加强水生态文明建设的制度保障，严格落实以党政领导负责制为核心的河长制责任体系，推动河长巡河常态长效，建立协同联动机制，持续发力，久久为功，确保治水兴水各项任务落地见效。（记者 何奕儒 通讯员 郑斐冉）
[ 责任编辑：马佳佳]
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