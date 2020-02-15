实战练精兵！洛阳举行新冠肺炎疫情防控演练

昨日，洛阳市疾控中心举行新冠肺炎疫情防控应急演练及风险评估活动。一起到演练现场看看！

发现核酸检测呈阳性的病例，如何快速高效地处置？

昨日，洛阳市疾控中心举行新冠肺炎疫情防控应急演练及风险评估活动。一起到演练现场看看！

此次演练假设在洛阳市某小区内，发生一起因接触进口冷链食品外包装上的病毒而感染的家庭聚集性新冠肺炎疫情。洛阳市疫情防控指挥部接到报告后立即安排部署应急处置工作，对辖区群众开展咽拭子采样工作。

现场，6名采样人员穿戴个人防护装置，4名志愿者引导20名受检群众测量体温、核验洛康码、6名穿戴全套个人防护装备的采样人员开始对20名受检群众进行咽拭子标本采集。

采好的样品按照相关规定进行包装，并由标本运送人员立即转运至洛阳市疾控中心实验室进行检测。

演练最后，展示了无人机开展复杂环境、大面积药物消杀的功能。执行任务的是目前国内领先的大疆T20无人机，该无人机载荷20升药液，每小时作业180亩。采用无人机消杀灵活机动、覆盖面广、快速高效、避免人员交叉感染，是疫情防控的利器。

此次模拟演练组织严密、指挥有序，流调组、采样组、送样组、消杀组、检验组反应迅速、协调配合、措施有力、贴近实战，达到了预期效果。

现场演练结束后，洛阳疾控专家齐聚一堂，针对秋冬季突发公卫事件进行风险评估，采用专家会商法，确定重点风险点，提出防控建议。

洛阳市疾控中心提醒，秋冬季为呼吸道疾病高发期，请大家做好个人防护，为疫情防控贡献力所能及的力量。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 刘英 毛倩 文/图)