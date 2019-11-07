党的十九届五中全会精神在洛阳广大党员干部群众中引发热烈反响

金秋时节，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议胜利举行。洛阳广大党员干部群众以各种方式收听收看大会盛况，认真学习领会全会精神。

金秋时节，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议胜利举行。洛阳广大党员干部群众以各种方式收听收看大会盛况，认真学习领会全会精神。

大家纷纷表示，党的十九届五中全会是在全面建成小康社会胜利在望、全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启的重要历史时刻召开的一次十分重要的会议。要不忘初心、牢记使命，全面深入学习领会全会精神，抓紧抓牢洛阳当前发展面临的重大机遇和有利条件，持续推进转型发展高质量发展，扎扎实实推进各项工作，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，确保全会精神在洛阳落地生根、形成生动实践。

洛宁县委书记张献宇表示，要深入贯彻落实全会精神，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，实施“五提”行动，坚决打赢脱贫攻坚战，确保全面建成小康社会和“十三五”规划良好收官。洛宁县将进一步强化“赶考”意识、弘扬“登山”精神，紧抓中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略机遇，坚持开放引领、融城入圈、绿色发展，大力推进乡村振兴，汇聚起投身副中心建设的强大力量，奋力谱写“十四五”新篇章。

“全会指出，实行高水平开放，开拓合作共赢新局面，这为‘十四五’时期大开放、大发展指明了前进的方向。”市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，市商务局将进一步提升政治站位，以开放为引领，强力推进开放平台优势提升、开放通道拓展升级、招大引强提质增效、对外贸易转型发展、“洛企出海”市场开拓、营商环境持续优化等工作。同时，认真做好“六稳”“六保”“五提”工作，大力实施消费提力行动，加快建设区域性消费中心城市，为加快建设副中心提供强有力支撑。

“全会提出协调推进‘四个全面’的战略布局，为新时代纪检监察工作高质量发展进一步指明了方向、提供了遵循。”市纪委常委邓卫国表示，纪检监察机关肩负着协助党委推进全面从严治党的重大政治责任，要一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，把“严”的主基调长期坚持下去，为洛阳副中心城市建设提供坚强的纪法保障。要始终保持惩治腐败高压态势不动摇，强化权力运行监督，加强思想道德和党纪国法教育，以好家风促党风带政风正民风，为打造廉洁洛阳作出新贡献。

汝阳县委常委、内埠镇党委书记张亚磊表示，全会在“十三五”收官、“十四五”开启之际召开，意义重大。展望“十四五”，如何实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现产业兴旺、生态宜居，农村基层干部重任在肩。将全面贯彻落实市委“河洛党建计划”要求，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，统筹疫情防控和经济社会发展，以副中心城市建设为契机，依托汝阳县产业集聚区和绿色建材产业园建设，着力实现产城融合、以产带乡。

“全会全面绘就了建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。作为战斗在扶贫一线的一员，能亲身参与这场伟大的、影响深远的消除贫困大会战，让我斗志昂扬。”栾川县重渡沟管委会北乡村驻村第一书记刘同新表示，作为驻村第一书记，学习领会全会精神，就是要牢记总书记嘱托，把学习收获转化为扶贫工作动力，倾听群众心声，解决群众困难，做好群众工作，坚决打赢脱贫攻坚收官战，推进乡村振兴战略在北乡村落地生根、开花结果。

全会审议通过的“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议，为未来5年乃至15年中国发展描绘了更加宏伟的蓝图。“日子过得好不好，人民群众最有发言权。”吉利区西霞院街道西霞社区党支部书记郭红表示，该社区将积极推进党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)工作，以社区党支部升格党总支为抓手，发挥国企离退休党员等政治优势和资源优势，引入专业社工服务机构，使社区党组织真正成为人民群众的主心骨和方向盘，为党守好阵地，为政府凝聚人心，为群众多办实事。

“全会提出要深入实施科教兴国战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。”孟津县科学技术协会主席许利营表示，对照全会提出的各项要求，孟津县科协将积极组织全县科协系统干部职工，认真学习好全会精神，提升站位，主动作为，科学谋划好全县“十四五”期间的科协工作，特别是科技创新、科普宣传和全民科学素质提升工作，为建设“科技强国”作出基层科协系统的积极贡献。（记者 孙自豪 孙小蕊）