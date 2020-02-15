洛阳将打造城市区“15分钟就医圈”“15分钟阅读圈”“10分钟健身圈”

我市将围绕就业创业促进行动、公共教育培优行动、社会保障提质行动、医疗卫生提升行动、公共文化惠民行动、大数据便民行动、应急体系建设行动七个方面出台33条具体措施，实施总投资为814.67亿元的272个副中心城市建设公共服务专班重点项目，力争到2025年，全面构建更高质量的公共服务体系，让人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

近日，我市正式印发《洛阳市加快副中心城市建设公共服务专班行动方案》(简称《方案》)，为全市公共服务建设绘下蓝图——

我市将围绕就业创业促进行动、公共教育培优行动、社会保障提质行动、医疗卫生提升行动、公共文化惠民行动、大数据便民行动、应急体系建设行动七个方面出台33条具体措施，实施总投资为814.67亿元的272个副中心城市建设公共服务专班重点项目，力争到2025年，全面构建更高质量的公共服务体系，让人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

就业创业发力，公共教育培优，社会保障升级

通过扩容提质，实现就业创业、公共教育和社会保障方面的建设升级，是此次《方案》实施的重点内容。

为促进就业创业，我市将在2020年完成城镇新增就业11万人，新增农村劳动力转移就业1.8万人。自2020年起，我市还将每年引进100个大学生创业团队(企业)在洛创新创业，每年完成各类创业培训1.5万人次，开展各类职业技能培训30万人次，培训高技能人才1万人次。

在公共教育培优上，我市将在2020年完成城镇小区配套幼儿园建设移交工作，新建公办幼儿园50所，新增幼儿园学位8000个，公办幼儿园在园幼儿占比达到50%，普惠性幼儿园资源覆盖率提高到85%；新建改扩建农村寄宿制学校98所，改善乡村小规模学校办学条件331所，城市区新建改扩建义务教育中小学8所；全市高中阶段毛入学率达到92%，新建及改扩建13所普通高中、4所中等职业学校。

针对社会保障提质，我市将在2020年开工建设公租房416套、经济适用房1924套，研究制定商品住宅小区配建公租房办法，2023年前试行公租房租赁补贴办法；新建、改扩建“乐养居”社区养老服务中心60个，新建农村老年幸福院200个，改造提升乡镇敬老院50个，建成市级和5个城市区智慧养老服务平台；为残疾人免费提供就业培训3000人，实现残疾人大学生和残疾人子女大学生应助尽助；完成火化设施全部环保达标，节地生态安葬率超过50%。

打造城市区“15分钟就医圈”“15分钟阅读圈”“10分钟健身圈”

在医疗卫生和公共服务方面打造的“三个圈”，是《方案》的亮点之一。

为加强基层医疗机构建设，我市将打造城市区“15分钟就医圈”，持续提升乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室标准化水平，在2023年前，使全市152个乡镇卫生院和47个社区卫生服务中心达到国家基本标准，每个行政村均有一所标准化村卫生室和合格乡村医生。

此外，我市将在2020年加快建设豫西公共卫生中心(万安山医院)、河科大一附院洛阳肿瘤医院和伊滨综合医院，规划建设2所市级方舱医院；在2025年前实现县(市)“三甲”医院全覆盖，全市“三甲”医院达到21家。

为丰富群众文化生活，我市将在2020年新建城市书房35座，使其总数达到200座，实现“15分钟阅读圈”目标。自2021年起，我市将每年提升改造城市书房数量不低于15%；持续组织开展文化惠民活动，活动场次和受益群众年均增长8%以上。

随着市文化中心、科技馆新馆、会展中心等一系列重大文化体育场馆建设加快，洛阳牡丹(国际)马拉松等一批国家级、省级高端赛事品牌持续打造，我市还将大力推进全民健身，打造城市区“10分钟健身圈”，在2020年完成全市新建社会足球场地43个、总数达到172个；开展洛阳市第二届全民健身运动会、元旦长跑暨半程马拉松赛等群众性体育活动(比赛)60次以上。

发力数字经济，实现公共服务全面升级

在《方案》中，数字经济成为我市推进公共服务建设的重要抓手。

在卫生医疗领域，我市将利用卫生大数据建设智慧城市健康应用，在2020年实现“健康洛阳”App(洛康码)具备医保移动支付功能，到2023年实现群众“在家能挂号，走路能支付，结果随时查，健康全掌握”。

在教育方面，我市将积极推广信息化建设，在2020年使多媒体教室占教室总数的比例超过98%，省级数字化标杆校建设达到30所。

通过推进公共数字文化工程建设，为基层群众提供“互联网+公共文化”服务，我市在2020年将以新安县、老城区作为省工程试点，建成县、乡、村三级数字文化服务资源库，到2023年建立全市范围内的公共数字文化供需配送体系，实现群众通过网络获取优质公共文化资源。

此外，在大数据便民方面，我市还将积极加大互联网、大数据、人工智能等新技术融合应用力度，在2025年，创建全国一流的新型智慧城市，推动政务服务从“网上可办”向“网上好办”转变，在2020年上线“洛快办”App，在2023年推出300个为民服务“一件事”，并实施“信易贷”“信易租”“信易游”等“信易+”惠民项目20个以上。（记者 陈曦）