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11月1日起 洛阳这3.5万人将逐户逐人开展这项工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-30 18:24

　　今日，洛报融媒记者从市统计局获悉，我市第七次全国人口普查入户摸底工作基本完成，将于11月1日进入正式登记阶段。届时，全市3.5万名普查员将逐户逐人开展普查登记。

　　市统计局相关负责人表示，按照第七次全国人口普查工作的统一部署，今年以来，我市先后开展了人口普查综合试点、区域划分、基础信息采集等准备工作。目前，我市人口普查入户摸底工作基本完成，将于11月1日开始进入人口普查正式登记阶段。这期间还将随机抽取10%的住户填报普查长表，调查更为详细的人口结构信息。整个登记工作将持续到12月10日结束。

　　该负责人介绍，第七次全国人口普查采用以户为单位进行登记的方法和按现住地登记的原则，户分为家庭户和集体户，集体户以一个住房单元为一户进行普查登记，每个人必须在现住地进行登记。如果现住地和户口登记地不同，在户口登记地也要登记相应信息。

　　普查登记的主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。根据不同的普查对象和普查内容，分别填报普查短表、普查长表、港澳台居民和外籍人员普查表、死亡人口调查表等四种普查表。

　　普查对象是普查标准时点在洛阳市行政区域内居住的自然人，以及户籍登记地在我市、现在市外居住的自然人，不包括在我市行政区域内短期停留的境外人员。

　　“为了节省登记时间，市民可以提前把身份证、户口本等证件准备好，同时提前了解家中每一名成员的公民身份号码、受教育程度、外出成员的现住地址等信息。”该负责人表示，普查员将佩戴统一证件入户登记，普查对象可以先验明普查员身份，然后再进行申报，现场审核后确认签字。

　　普查过程中，如何保证普查对象隐私和信息安全？该负责人表示，在普查期间，每名普查员将按照《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，对普查对象的信息予以保密，并在上岗前签订保密承诺书，一旦泄密，将负法律责任。在数据传输阶段，普查对象提供的信息会经加密处理后直接上传至国家统计局数据库。

　　(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)
[ 责任编辑：潘亮]
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