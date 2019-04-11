洛阳前三季度生产总值3678.8亿元　同比增长1.6%

今日，市统计局发布我市今年前三季度经济社会发展成绩单：经初步核算，今年前三季度，全市生产总值(GDP)3678.8亿元，按可比价格计算，同比增长1.6%，分别高于全国、全省0.9和1.1个百分点。

今日，市统计局发布我市今年前三季度经济社会发展成绩单：经初步核算，今年前三季度，全市生产总值(GDP)3678.8亿元，按可比价格计算，同比增长1.6%，分别高于全国、全省0.9和1.1个百分点。

分产业看，第一产业增加值199.2亿元，同比增长1.3%；第二产业增加值1668.8亿元，同比增长1.9%；第三产业增加值1810.7亿元，同比增长1.3%。

农业生产总体平稳

前三季度，全市农林牧渔业总产值379.5亿元，同比增长1.5%，比上半年回升3.3个百分点，实现由负转正。主要秋粮作物总体长势较好，秋粮生产有望再获丰收。经济作物产量增加，烟叶、棉花、食用菌、中药材等产量同比分别增长3.7%、6%、4.2%和77.5%。畜牧业生产逐步恢复，前三季度，全市禽蛋产量12.24万吨，同比增长31.6%，比上半年加快8.6个百分点。

工业生产稳步恢复

前三季度，全市规模以上工业增加值同比增长2.3%，比上半年回升1.5个百分点，高于全省2.5个百分点。其中，制造业增加值同比增长3.2%，对规模以上工业增长的贡献率达到115.9%，拉动规模以上工业增长2.7个百分点，有力支撑了工业生产稳步恢复。

从行业看，全市39个行业大类中有23个行业大类增速比上半年回升，18个行业实现增长。从产品产量看，全市统计的203种产品中97种产品产量实现增长，其中轴承、铝材、平板玻璃、大中型拖拉机等产量同比分别增长35.2%、12.5%、2.4%、27.5%。

固定资产投资增速加快

前三季度，全市固定资产投资同比增长5.0%，比上半年回升2.2个百分点，高于全省1.4个百分点。

分产业看，第一产业投资同比增长42.4%，第二产业投资同比下降2.9%，第三产业投资同比增长6.1%。分领域看，民间投资同比增长8.3%，基础设施投资同比增长6.2%，分别比上半年提高2和0.4个百分点。

房地产市场投资增长较快。前三季度，全市房地产开发投资同比增长15.3%，比上半年提高14.1个百分点；商品房销售面积653.8万平方米，同比增长9.4%，比上半年提高1.1个百分点。

消费市场逐步回暖

前三季度，全市社会消费品零售总额1460.9亿元，同比下降5.9%，降幅比上半年收窄4.6个百分点。

按经营单位所在地分，前三季度，全市城镇消费品零售额1276.7亿元，同比下降5.8%；乡村消费品零售额184.2亿元，同比下降6.8%，降幅分别比上半年收窄4.4和5.3个百分点。按消费类型分，餐饮收入210.0亿元，同比下降27.0%；商品零售1250.8亿元，同比下降1.1%，降幅分别比上半年收窄10.4和3.5个百分点。升级类商品销售逐步恢复，限额以上单位汽车类、体育娱乐用品类、通信器材类商品零售额增速分别比上半年回升11.5、4.5和25.3个百分点。

就业形势基本稳定

前三季度，全市新增城镇就业8.47万人，完成年度目标的87.7%。其中，失业人员再就业1.84万人、就业困难人员实现就业0.82万人，分别完成年度目标的104.0%和136.7%；城镇登记失业率3.67%，控制在4.5%的目标以内。

前三季度，全市居民消费价格同比上涨3.4%，涨幅比上半年回落0.6个百分点。9月，全市居民消费价格同比上涨2.2%，涨幅比8月份回落0.1个百分点。

“三大收入”稳定增长

财政收入稳步上扬。前三季度，全市一般公共预算收入306.7亿元，同比增长5.4%，比上半年提高3.8个百分点。其中税收收入195.1亿元，同比增长0.1%，比上半年回升5.4个百分点，增速在年内首次转正。

企业效益增势良好。前三季度，全市规模以上工业企业营业收入同比增长1.1%，比今年前8个月回升1.5个百分点。

居民收入平稳增长。前三季度，全市居民人均可支配收入20499元，同比增长2.7%，增速比上半年加快0.2个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入28672元，同比增长0.9%；农村居民人均可支配收入11938元，同比增长5.1%。

新动能支撑作用凸显

从新产业看，现代服务业增势较好。前三季度，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值同比分别增长22.8%和3.1%，合计拉动GDP增长0.64个百分点。

从新业态看，网上零售快速增长。前三季度，全市限额以上批发零售企业网上零售额同比增长14.6%，比上半年加快2.6个百分点。

从新产品看，一些高附加值和新兴产品产量快速增长。前三季度，光电子器件、充电桩产量同比分别增长42.1%和275%。

从发展后劲看，高技术和战略新兴产业投资有所加强。前三季度，高技术产业投资同比增长14.8%，高于全部投资增速9.8个百分点；战略性新兴产业投资同比增长2.2倍，占工业投资比重16.0%，同比提高11.2个百分点。

(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 黑星瑞)