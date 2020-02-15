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洛阳将举行首届中小学生研学旅行精品课程设计大赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-30 11:08

　　洛阳将于11月举办首届中小学生研学旅行精品课程设计大赛啦！这是洛报融媒记者从2020年全市研学旅行工作推进会上获悉的。

　　洛阳市首届中小学生研学旅行精品课程设计大赛以“研学洛阳，读懂中国”为主题，由洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市教育局和洛阳市文物局主办，洛阳市研学旅行发展联盟承办，面向洛阳市大中小学校、各景区(点)、各博物馆、各级研学旅行基地、相关旅行社及承办研学旅行的各服务单位征集作品，进行研学旅行课程竞赛。课程选题要以洛阳市研学资源为依托，突出黄河文化、河洛文化地域特色，充分挖掘、研究、整合我市丰厚的历史文化积淀、优秀的传统文化、丰富的红色资源、先进的国防科工资源、秀美的自然山水、纯朴的乡风民俗、辉煌的社会发展成果等元素。

　　大赛设一、二、三等奖，共9名，奖金3万元到1万元不等，优秀奖10名，奖金5千元。

　　有意参赛的单位请可于11月15日12：00前将参赛作品及相关材料按照格式要求发送至邮箱lyyxkcds@163.com，邮件主题名称：课程开发单位名称＋课程名称。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李雅娟 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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