最高奖励100万元！洛阳加快推进研学旅行体系建设拿出真金白银

洛报融媒记者从今天上午召开的2020年洛阳市研学旅行推进会上获悉，为建设全国一流的研学旅行服务体系，洛阳市将拿出真金白银对优秀的研学旅行营地、基地等给予奖励。

洛报融媒记者从今天上午召开的2020年洛阳市研学旅行推进会上获悉，为建设全国一流的研学旅行服务体系，洛阳市将拿出真金白银对优秀的研学旅行营地、基地等给予奖励。

会议公布的《洛阳市文化广电和旅游局关于印发洛阳市加快推进研学旅行体系建设奖励办法(试行)的通知》明确，对新建成的具有独特的研学旅行资源、专业的运营团队、科学的管理制度以及完善的安全保障措施，拥有良好的餐饮住宿条件、必备的配套设施，能够同时为500人(含)以上的学生提供良好的学习、实践、生活等活动的研学旅行营地，给予每家奖励50万元；符合以上条件，能够同时为2000人(含)以上的学生提供良好的学习、实践、生活等活动的研学旅行营地，给予每家奖励100万元。

对符合要求且综合评价排名进入前十名的研学旅行基地，每家奖励10万元。

对研发出符合要求课程的洛阳市研学旅行营(基)地，给予课程体系开发奖补25万元。

对符合要求且接待团队人次排名前列的研学旅行活动承办机构(旅行社)，按排名给予15万到5万不等的奖励。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李雅娟 文/图）