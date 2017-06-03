得知警方正在悬赏追逃 男子拿着一盘细电线来了……

一名男子见财起意偷盗电缆后，面对警方侦查，主动来到公安机关，竟想避重就轻掩饰罪行。最终，在扎实的证据面前，他不得不如实供述了其犯罪事实。

一名男子见财起意偷盗电缆后，面对警方侦查，主动来到公安机关，竟想避重就轻掩饰罪行。最终，在扎实的证据面前，他不得不如实供述了其犯罪事实。

今日，洛报融媒记者从洛阳市公安局高新派出所了解到，该男子被依法刑事拘留。

10月25日17时许，高新派出所接到辖区一单位报警，称其单位位于青岛路防洪渠桥头的电缆遭人破坏，被盗70余米。

接到报警后，高新派出所立即组织警力赶往现场调查，并调取周边监控开展侦破。视频显示，当天中午，一名男子在案发时间段出现在案发地附近，并抱着一些电缆放到自己的机动三路车上驾车离开。

当天，民警连夜奋战，通过视频分析、走访排查、悬赏追逃等方式，多管齐下，发现附近一村子的66岁居民杨某某有重大作案嫌疑人。

26日上午，正当民警准备前去抓捕杨某某时，他竟自己来到了公安机关……

“他得知我们的悬赏信息后，迫于压力，拿了一盘很细的电缆来投案，试图避重就轻掩饰罪行。”民警介绍，但杨某某拿的电缆与被盗电缆明显不一样，经过进一步工作，他最终如实供述了犯罪事实。随后，民警在杨某某家中查获了被盗电缆、便携式砂轮机等赃物和作案工具。

据杨某某供述：25日11时许，他干活回家路上，途经案发地时，发现桥下有电缆裸露，便使用便携式砂轮机切开查看。发现电缆内的铜芯后，他觉得可以卖钱，便将电缆从土中拉出直到拉不动，随后将电缆切割走。当天15时许，他又返回案发地，故伎重演再次盗走一段电缆，所盗电缆被其使用三轮摩托车带回家中。

目前，杨某某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 苏毓亮 文/图）