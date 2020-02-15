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干货满满！市检察院举办《民法典》专题讲座
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-10-30 11:09

　　为进一步理解好、学习好、实践好民法典，准确理解民法典主要内容、立法本意及实践运用，10月29日下午，洛阳市人民检察院邀请河南科技大学杨连专教授进行民法典专题授课。市院党组成员、政治部主任郑卫国主持讲座，市院全体干警参加学习培训。

　　杨连专教授从《民法典》的重大意义、价值观体系、核心理念等内容进行了全面解读。通过引用大量的典型案例，生动地解释了《民法典》中新增、修改的与人民群众息息相关的法律条文，语言生动、内容丰富、通俗易懂，让检察干警享受了一次生动深刻、干货满满的法治大餐。

　　讲座结束后，干警们纷纷表示，要以高度的政治自觉、法治自觉和检察自觉，把学习民法典作为一项重大政治任务抓紧抓实，主动把学习民法典融入到日常工作中，确保《民法典》得到全面准确落实。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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