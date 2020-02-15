开展健身气功比赛 助推健康洛阳建设

今日上午，由洛阳市委直属机关工委、洛阳市体育局、洛阳市总工会联合举办的2020年洛阳市市直机关干部职工健身气功·八段锦交流比赛，在洛阳市体育中心体育馆举行。比赛共有15支代表队300余人参加。
今日上午，由洛阳市委直属机关工委、洛阳市体育局、洛阳市总工会联合举办的2020年洛阳市市直机关干部职工健身气功·八段锦交流比赛，在洛阳市体育中心体育馆举行。比赛共有15支代表队300余人参加。
据介绍，健身气功是中国传统文化的瑰宝，推动健身气功项目发展，不仅有利于传承中国优秀传统文化，还能促进全民健身与全民健康深度融合发展，助推健康洛阳建设。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 沈鸿灿 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605