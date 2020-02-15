开展健身气功比赛 助推健康洛阳建设

今日上午，由洛阳市委直属机关工委、洛阳市体育局、洛阳市总工会联合举办的2020年洛阳市市直机关干部职工健身气功·八段锦交流比赛，在洛阳市体育中心体育馆举行。比赛共有15支代表队300余人参加。

今日上午，由洛阳市委直属机关工委、洛阳市体育局、洛阳市总工会联合举办的2020年洛阳市市直机关干部职工健身气功·八段锦交流比赛，在洛阳市体育中心体育馆举行。比赛共有15支代表队300余人参加。

据介绍，健身气功是中国传统文化的瑰宝，推动健身气功项目发展，不仅有利于传承中国优秀传统文化，还能促进全民健身与全民健康深度融合发展，助推健康洛阳建设。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 沈鸿灿 文/图）