刚刚！洛阳市公布一批研学旅行基地和承办机构

洛报融媒记者从今天召开的2020年全市研学旅行工作推进会上获悉，会议公布了第二批洛阳市研学旅行基地名单和首批洛阳市研学旅行承办机构并进行授牌。

洛报融媒记者从今天召开的2020年全市研学旅行工作推进会上获悉，会议公布了第二批洛阳市研学旅行基地名单和首批洛阳市研学旅行承办机构并进行授牌。 洛报融媒记者从今天召开的2020年全市研学旅行工作推进会上获悉，会议公布了第二批洛阳市研学旅行基地名单和首批洛阳市研学旅行承办机构并进行授牌。 第二批洛阳市研学旅行基地(15家)： 伊滨倒盏村黄河文化研学旅行基地 孟津平乐牡丹画创意产业园研学旅行基地 洛阳龙门海洋馆研学旅行基地 汝阳西泰山研学旅行基地 洛阳围棋博物馆研学旅行基地 洛阳兄弟连国防军事教育主题营地 新安青要山研学旅行基地 华润电力首阳山电厂研学旅行基地 栾川抱犊寨研学旅行基地 洛阳远见研学旅行基地 洛阳九朝唐三彩研学旅行基地 洛阳市隋唐城遗址植物园研学旅行基地 洛阳市王城公园研学旅行基地 二里头夏都遗址博物馆研学旅行基地 洛阳国家大学科技园研学旅行基地 首批洛阳市研学旅行承办机构(18家)： 河南港中国际旅游集团有限公司 洛阳东红商务旅行社有限公司 河南青苹果旅行社有限公司 河南国文旅行社有限公司 洛阳龙之旅旅行社有限公司 河南金辉国际旅行社有限公司洛阳分公司 河南康泰国际旅行社有限公司 洛阳光大国际旅行社有限公司 洛阳牡丹国际旅行社有限责任公司 洛阳冠世旅行社有限公司 河南省百事通国际旅行社有限公司 河南绿色假期国际旅行社有限公司 河南职工国际旅行社洛阳分社 洛阳龙门石窟国际旅行社有限公司 河南环球国际旅游有限公司 河南中帆国际旅行社有限公司 洛阳众望旅行社有限公司 洛阳天天旅行社有限公司 （洛报融媒记者 李冰 通讯员 李雅娟 文/图）