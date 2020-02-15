全力攻坚，提质增效丨洛阳中院召开全市法院以案促改警示教育会暨年底重点工作推进会

10月28日上午，洛阳中院召开全市法院以案促改警示教育会暨年底重点工作推进会，对全市法院前三季度审判执行工作开展情况进行全面总结回顾，并对以案促改警示教育工作及其他重点工作进行安排部署。

10月28日上午，洛阳中院召开全市法院以案促改警示教育会暨年底重点工作推进会，对全市法院前三季度审判执行工作开展情况进行全面总结回顾，并对以案促改警示教育工作及其他重点工作进行安排部署。 10月28日上午，洛阳中院召开全市法院以案促改警示教育会暨年底重点工作推进会，对全市法院前三季度审判执行工作开展情况进行全面总结回顾，并对以案促改警示教育工作及其他重点工作进行安排部署。 洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席会议并讲话，洛阳中院全体院领导、各部门负责人、全体员额法官、各基层法院院长在主会场参加会议，各基层法院相关人员在分会场参加会议。洛阳中院党组副书记、常务副院长李红伟主持会议。 会议播放了洛阳中院监察室2020年8月暗访全市两级法院纪律作风问题的专题片《正风肃纪进行时》，进行警示教育。洛阳中院政治部主任田芃宣读中共洛阳市纪律检查委员会给予王宏伟开除党籍处分决定和洛阳市监察委员会给予王宏伟开除公职处分决定。王宏伟原所在党支部进行了表态发言。 会议对王宏伟违纪违法典型案例开展以案促改工作方案再次进行了专题部署，曲海滨以《以案促改警钟长鸣以案明纪公正司法》为题进行廉政党课教育。 在全市法院重点工作推进会上，洛阳中院执行局局长胡博文通报讲评今年前三季度全市法院执行工作质效情况并安排部署全市法院执行工作；李红伟通报讲评了今年前三季度全市法院审判质效情况并安排部署全市法院审判工作。 曲海滨指出，今年前三季度，经过全体干警苦干实干、努力奋斗，全市法院取得了良好成绩，但是部分指标依然比较落后，要聚焦执法办案主责主业，精准发力，补齐短板，推动全市法院审判执行质效全面提升。 对于全市法院今后的工作，曲海滨强调，一是要提升政治站位，清醒认识狠抓执法办案工作的紧迫性、必要性。要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终站稳人民立场，坚持司法为民、公正司法，树立大局意识、服务意识，认真做好审判执行工作，落实“六稳”“六保”工作任务，全面锻造与副中心城市定位相匹配的法院工作。二是要聚焦关键环节，切实提高执法办案工作质效。要强化审判运行态势分析，狠抓审限管理，综合运用大数据进行分析研判。以民事诉讼程序繁简分流试点改革为统揽，通过依法适用简易程序、小额速裁等，不断提升审判执行工作质量和效率。要全方位加大执行工作力度，强化“谦抑、审慎、善意、文明、规范”的司法理念,进一步提升执行信息化、规范化水平，不断提升人民群众获得感和满意度。三是要坚持统筹兼顾，确保圆满完成全年目标任务。要坚决配合好市委巡察工作，市委巡察工作是对全市两级法院党组的一次政治体检，要通过巡察工作进一步加强党的领导、促进党的建设、全面推动法院各项工作。要聚焦扫黑除恶专项斗争“六清”行动，确保圆满完成扫黑除恶专项斗争收官任务。要切实加大知识产权保护力度，强化善意文明执行理念，健全完善与企业互动机制，进一步加快优化法治化营商环境。要紧紧依靠党委领导、发挥社会力量做好诉源治理，加快推进“分调裁审”改革，持续深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设。要扎实做好涉诉信访工作，坚持分类施策、因案施策，提高信访治理法治化水平。要扎实做好代表委员联络工作，主动汇报工作、自觉接受监督，虚心听取意见建议，促进法院各项工作。四是要狠抓工作落实，为圆满完成各项任务提供坚强保障。要坚持标准高、作风实、纪律严，克服“自满、等靠、安逸”心态，强化“进取、拼抢、攻坚”精神，倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”作风导向，坚持“钉钉子”“剥洋葱”“透竹竿”，强化工作落实力、执行力、穿透力，锻造一支忠诚干净担当的法院队伍，狠抓执法办案第一要务，更好履行服务大局、司法为民、公正司法职责使命，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。（通讯员/廖笑艳）