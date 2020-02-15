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手机上无法缴纳医疗保险？你需要这样做
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2020-10-30 09:30

　　近日，市民王女士在手机上缴纳洛阳市2021年度城乡居民基本医疗保险时，被提示“不满足缴费条件”，而后缴费失败。随后，她通过洛阳网“百姓呼声”栏目向洛阳市医疗保障局寻求帮助。

　　就此问题，洛阳市医疗保障局回复：“我市2021年城乡居民医疗保险已经开征，缴费人缴费过程中发现信息错误导致无法缴费，需联系所属的县(市、区)社保中心进行咨询办理。”

　　目前，2021年度洛阳城乡居民基本医疗保险参保缴费工作已启动，缴费截止时间为2020年12月31日。

　　今年，我市城乡居民基本医疗保险参保缴费采取集中收缴与零散缴费相结合的方式。

　　集中收缴：农村居民(含被征地农民)在集中缴费期内以家庭为单位到户籍所在地村(社区)申请缴费。

　　零散缴费：居民可首选“豫事办”App或通过支付宝搜索使用“豫事办”小程序进行缴费。您还可通过洛阳银行、中国银行等银行网点实时缴费，通过税务办税服务厅自助终端、网上税务局App、河南省税务局官网(http://henan.chinatax.gov.cn)、微信关注“河南税务”公众号申报缴费。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：郭瑛]
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