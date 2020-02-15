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伊川法院审理一起涉恶案件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-30 08:35

　　近日，伊川县人民法院依法公开开庭审理了秦某等11名被告人涉嫌犯非法占用农用地罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、危险驾驶罪、开设赌场罪一案。

　　伊川县人民检察院指控，2008年至2017年间，被告人秦某纠集被告人王某、崔某路、李某峰、周某飞等人，在高利放贷、建筑工程、砂石生产等领域，以暴力殴打、威胁恐吓、强拿硬要等手段，在武陟县城以及周边乡镇区域多次实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法占用农用地等违法犯罪活动，逐渐形成以被告人秦某为首要分子的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。

　　庭审中，审判长组织控辩双方进行了举证质证、法庭辩论、最后陈述，充分听取了双方意见，切实保障了被告人和辩护人的诉讼权利。

　　庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。（记者 申利超 通讯员 朱丙奇）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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