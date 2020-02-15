10%住户要填人口普查长表

第七次全国人口普查登记的内容包含许多方面，所需要填写的普查表也各不相同，其中包括“第七次全国人口普查短表”“第七次全国人口普查长表”等。

第七次全国人口普查登记的内容包含许多方面，所需要填写的普查表也各不相同，其中包括“第七次全国人口普查短表”“第七次全国人口普查长表”等。

市统计局相关负责人表示，普查短表是全部普查对象(不包括港澳台居民和外籍人员)都需要填写的普查表，共有19个项目，项目内容主要反映了住户及居住人口的基本状况。普查长表需填写的信息更多，除短表的项目外，还增加了本户的住房状况和居住人口的经济活动、婚姻生育等情况，共有48个调查项目。

该负责人表示，为了更好地服务政府完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展提供数据支持，第七次全国人口普查在制定普查短表的基础上，制定普查长表，以查清我国人口居住的生活设施、就业、健康等与人民生活密切相关的情况。因普查长表内容繁多，仅在全部住户中抽取10%填报，作抽样调查。

该负责人提醒，为了使登记过程更加顺利，普查登记时，每户最好选择一名熟悉情况的成员作为申报人，申报人需提前弄清本户及户内每一位成员的基本情况，如居民身份证号码、户口登记地情况、受教育程度等。

如果被抽中填报长表，申报人还需要了解每一位成员的出生地、5年前常住地、初婚年月，就业人员的具体工作单位名称及从事的具体工作，以及妇女生育状况，尤其要提前了解本户外出人员目前的居住地、工作单位名称、从事的具体工作等。（记者 戚帅华 通讯员 冯琳）