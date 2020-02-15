洛阳今天白天多云到阴天 气温8℃到18℃

洛阳今天白天多云到阴天，傍晚到夜里转小雨或零星小雨，东南风3级，气温8℃到18℃。

近期，冷空气活动频繁，气温起伏不定。

昨日，新一股冷空气已抵达新疆北部，今后5天将自西向东影响我国。中央气象台预计，10月29日至30日，冷空气的主要影响区域在新疆和西北地区东部等地；10月30日至11月2日东移南下至华北、东北地区和黄淮、江淮、江南等地，上述大部地区气温将下降4℃到8℃。

这股冷空气对我市天气也有所影响。市气象台分析，受高空低槽影响，10月30日傍晚到夜里，我市有小雨天气。受西北路冷空气影响，10月31日到11月1日，我市有4级左右西北风，阵风6级到7级。预计我市今天白天多云到阴天，傍晚到夜里转小雨或零星小雨，东南风3级，气温8℃到18℃。明天小雨或零星小雨转多云，西北风3级到4级，气温11℃到19℃。

深秋时节，青松与红叶相配，从“一叶知秋”到“层林尽染”带给我们的是秋季最美的风景。昨日，河南省气象台发布河南红叶打卡地图，我市木札岭入选。木札岭位于嵩县车村镇，独特的气候环境造就了这里的红叶。每年10月，木札岭景区的红叶美不胜收。当然，就近看红叶，隋唐城遗址植物园也是不错的选择。需要提醒的是，今明两天外出赏红叶，要带好雨具。山区早晚温差大，要注意做好防寒保暖工作。(记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖)