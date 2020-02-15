汝阳县刘店镇岘山村：脱贫户王玉明的“艺术人生”

在汝阳县刘店镇岘山村，提起56岁的王玉明，村民都忍不住竖起大拇指：“老王可是个能人，能写会画！”听到有人夸赞，王玉明接过话茬：“还不是政策好，日子美了，咱老农民也有工夫搞点业余爱好！”

王玉明展示画作

在汝阳县刘店镇岘山村，提起56岁的王玉明，村民都忍不住竖起大拇指：“老王可是个能人，能写会画！”听到有人夸赞，王玉明接过话茬：“还不是政策好，日子美了，咱老农民也有工夫搞点业余爱好！”

昨日，我们步入王玉明家，不见鸡鸭牛羊，映入眼帘的是小院里堆着的假山和十多盆花草，最引人注目的是一间玻璃房，里面挂着不少书画作品，既有花鸟鱼虫，也有小篆和草书。

王玉明说，他初中毕业就被家人送到县城一名画家处拜师，用3年时间学习了素描，主画人像。

30多年前，在大山沟里的岘山村，照相机还是稀罕物件。谁家想照相得翻山越岭去县城，折腾不说，价钱还贵，好多人不愿花这钱。于是，王玉明带着纸和笔，推着小车走街串巷，画一幅人像能赚两三元钱。

可做这份生意得靠运气，更多时候跑几天也做不成一单。几年后，他把媳妇娶过门，家中又陆续添了4个娃，他肩上的担子更重了。

王玉明两手一摊说，那些年种地靠天收，画像收入又不稳定，他只好在干农活之余上工地、下煤窑，甚至到南方务工。熬了近30年，夫妻俩终于把娃都供到读大学。到2014年，他们把最小的女儿送到学校，已经捉襟见肘，被列为建档立卡贫困户。

“关键时候，党和政府向俺家伸援手送来好政策。”王玉明掰着指头一五一十地给记者列举：“娃子上学享受‘雨露计划’；爱人有慢性病，享受家庭医生签约服务；政府为我们家拨付了3万元小额免息贷款，我开始承包30亩地种庄稼……”

有了精准扶贫政策，再加上老王勤快，他们家的日子一天比一天好，很快就脱了贫。眼看儿女陆续工作成家，王玉明除了种地和就近务工，闲暇时间重拾起多年未碰的画笔。

“以前只会画人像，现在，我更想把身边的好日子画出来！”去年，新中国成立70周年之际，王玉明将历时一个月创作的作品送到县文化馆，用画作表达了农民对祖国的祝福。

日子美了，王玉明又自学国画、书法。每逢春节，他为村民义务写对联。每到暑假，他办起免费培训班，教村里娃学画画……王玉明的画笔已经停不下来，他有个梦想：办一次个人书画展，把幸福的生活展示给更多人看。（记者 王博东 通讯员 丁霄毅 文/图）