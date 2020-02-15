近日，记者从中国晚报工作者协会获悉：2019年度赵超构新闻奖揭晓，《洛阳晚报》多件作品获奖。 近日，记者从中国晚报工作者协会获悉：2019年度赵超构新闻奖揭晓，《洛阳晚报》多件作品获奖。 《洛阳晚报》获得2019年度赵超构新闻奖的作品有—— 一等奖 《坚持近17年 成为我市第100位百次献血者》(作者：柴婧 编辑：张亚武 陈晓佳) 二等奖 《幼儿受重伤，急需航空救援 多部门联动，17架飞机避让》(作者：王博东 李旋 郑泽宁 编辑：李勇 蒋颖颖) 三等奖 《山里有支足球队》(作者：焦琳 编辑：刘保军 陈兵 吕玲玲) 《给儿子结婚用的50万元，他全捐了！》(作者：牛鹏远 陈怡平 编辑：李琦 王妍) 此外，《晚报公摄》栏目(主创人员：高山岳 李卫超 专栏编辑：李喆 周中全 陈晓佳)获得2019年度中国晚报优秀专栏奖三等奖；《洛阳晚报》2019年6月7日A08版(编辑：王振华 周彦超 李小勇 寇博)获得2019年度中国晚报优秀版面奖三等奖。 赵超构新闻奖是中国晚报界的最高奖项，以已故的杰出新闻工作者、中国晚报界泰斗、《新民晚报》原总编辑赵超构先生的名字命名，由中国晚报工作者协会组织评选。(本报记者)