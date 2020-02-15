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《我国高端轴承领域卡脖子技术现状调查研究》项目在洛阳启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-30 08:20

　　近日，记者从清洛基地获悉，依托洛阳轴承产业优势，《我国高端轴承领域卡脖子技术现状调查研究》项目在我市正式启动，将由院士、专家、相关企业组成“联合会诊团队”，助力我国高端轴承产业破解共性难题。

　　作为校企联合共同推进的调研项目，《我国高端轴承领域卡脖子技术现状调查研究》由中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长、清洛基地首席科学家雒建斌牵头，中国工程院院士王玉明等多位院士专家参与，项目执行由清华大学机械工程系承担，洛阳轴承研究所有限公司和清洛基地共同参与推进。

　　该项目旨在通过对我国高端轴承领域卡脖子技术研究现状进行充分调研、深入系统剖析，重点梳理我国高端主机装备轴承卡脖子技术问题及其影响程度和深度，总结我国高端轴承发展中的优势、问题和瓶颈，提出未来我国高端轴承攻关对策、自主化解决方案建议及高端轴承创新发展的新思路，实现我国高端轴承领域国产化突破。

　　根据规划，该项目的主要研究内容分两部分，一是重点主机装备领域轴承卡脖子技术现状研究，二是高端轴承卡脖子技术分析研究。项目预计将持续至2022年8月底，在下一步实地调研环节，多位院士将与业内专家、企业家、高校教授等一起，前往包括洛阳轴承研究所有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、河南科技大学在内的国内百余家重点企业，以及十余所重点高校、十家重点行业协会进行现场“把脉会诊”，总结影响高端轴承技术创新发展的卡脖子问题，寻找解决共性关键技术难题的对策，助力产业链、创新链融合形成闭环，促进我国高端轴承领域实现国产化突破。（记者 陈曦 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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