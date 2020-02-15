“洛阳经验”入选《中国营商环境报告2020》

记者从市营商办获悉，国家发展改革委近日发布《中国营商环境报告2020》，我市在助力市场主体快入准营方面创新实践的“多证集成、一照通行”改革入选其中，将作为典型经验供全国学习借鉴、复制推广。

记者从市营商办获悉，国家发展改革委近日发布《中国营商环境报告2020》，我市在助力市场主体快入准营方面创新实践的“多证集成、一照通行”改革入选其中，将作为典型经验供全国学习借鉴、复制推广。

作为我国营商环境评价领域首部国家报告，《中国营商环境报告2020》全面展示我国优化营商环境成果，绘制了1000余张解释图表，梳理了优化营商环境各领域240余份政策文件和210余项改革亮点。

我市在全国率先推行的“多证集成、一照通行”改革，收录在其中的“一省一案例——改革集萃篇”里。《中国营商环境报告2020》指出，要鼓励引导支持更多地方学习借鉴、复制推广并创新推出更有针对性、开创性的改革举措。

“此次入选，是我市在优化营商环境方面推出的创新举措首次得到国家层面认可。”市营商办相关负责人表示。

今年5月，为全力推动复工复产，持续激发市场主体发展活力，市市场监管局、自贸区洛阳片区以市场主体需求为导向，在我市推行“多证集成、一照通行”改革。该项改革以深化“证照分离”改革全覆盖试点为着力点，将首批改革事项确定为市场监管领域的食品生产许可证等7类市场主体需求量较大的涉企经营许可事项，实行“一表申请、同步审批”的工作模式，将市场主体的“准入”条件和许可事项的“准营”条件进行充分梳理整合，有效降低了企业办事成本，助力市场主体实现了准入即准营。

这次改革的最大特点，是在审批流程上实行“一套材料、一表登记、一窗受理、一次审批、核发一照、加载一码”的工作模式，从受理、审查到核准，都由窗口的受理人完成，申请人无须重复提供材料，也无须往返多次跑腿。

作为我市贯彻落实党中央“六稳”“六保”决策部署、持续激发市场主体发展活力、助力复工复产便利化的重大创新举措，该项改革大幅降低了时间、人力、物力成本，实现了准入即准营。以改革实施以来办理量最大的食品小经营店证件为例，办理时限由之前的最长10个工作日缩短到2个小时，群众的创业热情得到充分激发，政府治理水平不断提升。迄今自贸区洛阳片区已办理“多证集成、一照通行”营业执照293个。

下一步，我市还将进一步健全“多证集成、一照通行”改革的体制机制，在全市范围内进行复制推广，同时推行“证照分离”改革事项“一网通办”，进一步打造营商环境新高地，为副中心城市建设提供坚强支撑。（记者 陈曦 通讯员 刘伟侠 李盈）