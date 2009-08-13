省民政厅：五个方面精准发力 推动民政事业高质量发展

民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。今年6月，省民政厅印发《关于支持洛阳市建设副中心城市的意见》(以下简称《意见》)，从优化行政区划设置、推动养老服务业发展、织密困难群众生活保障网、构建完善社会福利体系、支持社会治理创新五个方面支持洛阳副中心城市建设。

民政工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。今年6月，省民政厅印发《关于支持洛阳市建设副中心城市的意见》(以下简称《意见》)，从优化行政区划设置、推动养老服务业发展、织密困难群众生活保障网、构建完善社会福利体系、支持社会治理创新五个方面支持洛阳副中心城市建设。

今年以来，我市在上述五个方面精准发力，推动民政事业高质量发展，助力洛阳副中心城市建设。

优化行政区划设置，支持社会治理创新

“嵩县库区乡区划调整及改建陆浑镇，为陆浑镇的经济社会发展打下了坚实基础。”28日，嵩县陆浑镇陆浑村村民杨先生说，陆浑戎、陆浑水库的知名度将成为推动陆浑镇发展的宝贵资源。

今年6月，经省人民政府批准，同意嵩县田湖镇陆浑村划归库区乡管辖，撤销库区乡建立陆浑镇。消息传来，嵩县陆浑镇干部群众和杨先生一样兴奋。

今年以来，我市坚持城乡统筹，进一步优化城乡布局，优先支持符合条件的乡撤乡设镇，乡(镇)改设街道，助力经济社会发展。

在支持社会治理创新方面，今年，我市支持指导规范化社区覆盖率在80%以上。积极培育社区志愿服务组织，为社区居民提供个性化专业服务和志愿服务，不断提升社区服务水平。此外，省民政厅将持续拿出专项资金，对我市通过验收的规范化社区进行奖补。

我市持续做好党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)工作。推进民主协商实践，探索建立了“3344”社区工作法，拓展了协商议事理事会等新型协商议事平台，吸引广大群众参与民主协商。

我市民政部门加强对社会组织的管理工作。开展社会组织党员活动室标准化建设试点工作，督促指导未建立党组织的社会组织建立党组织，提高社会组织“两个覆盖”率。

推动养老服务业发展，超额完成重点民生实事任务

《意见》从政策、资金和项目等多方面给予倾斜，全面提升洛阳市城乡养老服务水平；支持洛阳市申报省级智慧养老服务平台建设试点；支持洛阳市开展养老机构、社区养老服务中心等级评定和养老服务标准化建设工作。

今年6月，我市已成功申报省级智慧养老服务平台建设试点，积极争取省级支持智慧养老服务平台建设试点奖补资金275万元，市级和五个主城区(涧西、西工、洛龙、老城、瀍河)养老服务平台已于8月底全部建成。

记者从市民政局获悉，随着老城区鼓楼社区“乐养居”25日正式投用，我市今年已新建、改扩建61个“乐养居”，超额完成“新建、改扩建‘乐养居’50个”的重点民生实事任务。

与此同时，我市还做好养老机构等级评定工作。在省民政厅的指导下，我市聘请第三方专业机构开展养老机构、社区养老服务中心等级评定和养老服务标准化建设工作。截至目前，第三方专业机构已完成60家养老机构和79家社区养老服务中心的等级评定工作。

织密困难群众生活保障网，构建完善社会福利体系

今年以来，全市各级民政系统紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，不断完善低保、特困供养等兜底保障措施，持续加强兜底保障政策与扶贫政策有效衔接，巩固脱贫攻坚成果。

省民政厅指导我市持续完善社会救助体系，织密扎牢兜底保障网，加大政策、资金等方面倾斜力度。今年，我市城乡居民最低生活保障标准、补助水平及特困人员供养标准再次提高。从今年1月1日起，全市城市居民低保标准提高到每人每月600元。全市农村居民低保标准提高到每人每年4400元。农村低保月人均补助：一类350元、二类200元、三类170元。城市特困人员基本生活标准为每人每年9360元；农村特困人员基本生活标准为每人每年5760元。

做好全市困难群众基本生活保障工作。截至9月底，今年全市保障城市低保对象17131户23497人，累计发放资金8791.9万元；保障农村低保对象124305户164769人，累计发放资金34433.5万元，较好保障了困难群众的基本生活。

此外，我市在构建完善社会福利体系上聚焦发力。打造洛阳区域性儿童福利机构。对洛阳儿童之家建设资金适当倾斜，发挥城乡社区儿童之家阵地作用，建立完善农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系。

今年，我市持续全面开展孤儿、事实无人抚养儿童保障工作。以村(社区)为单位，扎实做好孤儿巡访、事实无人抚养儿童的排查和审核工作，对符合条件的事实无人抚养儿童及时审批，实行动态监管。截至9月底，今年全市已认定事实无人抚养儿童987名，累计发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金1542.4万元，及时改善其基本生活。（记者 余子愚 通讯员 张倩倩）