王琰君到新安县、伊川县调研

昨日，市委常委、常务副市长王琰君到新安县、伊川县，调研“引热入洛”工程和豫西公共卫生中心(万安山医院)项目建设情况，并召开现场办公会，协调解决项目推进中遇到的问题。

昨日，市委常委、常务副市长王琰君到新安县、伊川县，调研“引热入洛”工程和豫西公共卫生中心(万安山医院)项目建设情况，并召开现场办公会，协调解决项目推进中遇到的问题。

在新安县“引热入洛”项目现场，王琰君强调，新安县和市直相关部门要提升站位，压实责任，全力以赴加快重点项目建设。要统筹调度，强化资金等要素保障，优化项目建设环境，为项目顺利推进做好服务。要强化节点，有序有力有效抓好施工，高标准高质量完成工程竣工后的道路恢复工作，确保今冬采暖季如期向市区供热。

在豫西公共卫生中心(万安山医院)，王琰君现场查看并听取了道路、水电等基础配套工程建设和山体生态修复治理情况。他强调，伊川县、伊滨区及市直相关部门要明确目标任务，科学规划、统筹实施各项基础配套工程，按照时间节点倒排工期，确保医院环线公路明年五一前建成投用。要强化要素保障，市发改、财政、自然资源规划、卫健等部门要积极争取国家、省政策支持，抓好土地、资金等保障，确保项目顺利推进。要坚持生态优先，把医院建设与周边生态修复工作有机结合，统筹规划、整体推进，提升我市公共卫生服务水平。（记者 何奕儒）