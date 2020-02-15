网上缴水费缴错了咋办？可携带缴费手机和本人身份证办理退费

近日，市民张先生在洛阳网百姓呼声平台反映：他通过支付宝绑定用水账户缴纳水费时，不小心输错了一个数字，费用缴到了他人账户上。遇到类似情况该如何处理呢？

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近日，市民张先生在洛阳网百姓呼声平台反映：他通过支付宝绑定用水账户缴纳水费时，不小心输错了一个数字，费用缴到了他人账户上。遇到类似情况该如何处理呢？

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市民张先生说，他是第一次尝试通过网上缴纳水费，没想到却在输入户号的时候打错了一个数字，缴成了别人家的水费。张先生想知道，缴错的费用是否能退还。

所跑单位

洛阳北控水务集团

跑腿经历

洛阳北控水务集团工作人员介绍，目前，网上缴费渠道主要有银行代收、微信、支付宝等，缴费银行包含洛阳银行、交通银行、建设银行、农业银行、工商银行、招商银行6家。目前，网上缴费占比达到92%。网上缴费时，用户一旦发现缴费错误，可携带缴费手机和本人身份证到附近营业厅或市民之家洛阳北控水务集团窗口办理退费，市民可选择现金退费或原支付渠道返还。

如果此前办理了水费预存，也确实是自家账户，是否可以办理退费呢？工作人员说，这种情况下，缴费者携带相关缴费凭证和本人身份证到集团附近营业厅或市民之家洛阳北控水务集团窗口，同样可以办理退费。

日前，洛阳北控水务集团推出了电子发票业务，用户缴费后提供手机号或邮箱，即可接收电子发票信息。用户也可在“洛阳北控水务集团有限公司”微信公众号，自行申领电子发票，实现缴费、开票全流程网上办理。

跑腿结果

张先生表示，已经了解退费流程。(记者 郭飞飞 通讯员 程琳)