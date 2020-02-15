政协委员视察洛阳大气污染防治工作

昨日，由市政协委员、专家学者、民主党派代表等组成的视察团围绕“坚决打赢大气污染防治攻坚战”开展了专项视察。

昨日，由市政协委员、专家学者、民主党派代表等组成的视察团围绕“坚决打赢大气污染防治攻坚战”开展了专项视察。

视察团先后前往洛龙区洛阳中集凌宇汽车有限公司，偃师市洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、河南新时代建材有限公司，涧西区七里河村征迁工地、大唐洛阳热电有限责任公司等点位，对工业污染治理、扬尘污染防治等进行了视察，并在座谈会上听取有关部门大气污染防治情况介绍，对相关工作提出意见和建议。

市政协主席杨炳旭参加视察活动并在座谈会上讲话。他强调，坚决打赢大气污染防治攻坚战是党中央和省委、市委的重大部署，要提升站位，统一思想，切实增强紧迫感、责任感、使命感，全力完成各项攻坚任务，兑现好对人民的承诺。要着重抓好工业减排、煤炭减量、汽车尾气达标、“三散”治理、秸秆禁烧、管控责任落实等重点工作，扭住重点一抓到底，聚焦瓶颈攻坚克难，确保年度攻坚任务不欠账。各级政协组织要充分发挥专门协商机构作用，紧紧围绕全市大气污染防治工作推进会部署的重要工作，选准突出问题，广泛开展调研，建睿智之言、献务实之策、谋创新之举，为确保打赢大气污染防治攻坚战贡献政协智慧和力量。

市领导侯占国、肖宏滨参加相关活动。（记者 李三旺 通讯员 冯波）