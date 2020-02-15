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禅定佛：微微笑意 隽永魅力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-30 08:20

　　展品小档案

　　●展品名称：禅定佛复制品

　　●年代：北魏

　　●形制：雕像

　　●简介：莫高窟彩塑代表作之一，佛像嘴角微翘，双唇弯如半月形，其微笑被称为“东方蒙娜丽莎”的微笑

　　如果您即将游完敦煌展厅，打算出门时，记者建议您回头看看展厅入口处这尊佛像——第259窟禅定佛的复制式临摹展品。即使您身在敦煌，如果没有讲解员的提醒，也许您也不会注意到这尊位置并不显眼的佛像。

　　第259窟位于莫高窟南区中部，是北魏早期的洞窟。这尊禅定佛位于洞窟北壁中层，高0.92米，除左膝受损外，其余都保存较好。这尊佛像面部圆润，两耳垂肩，高髻披发，体态匀称，造型古朴。佛像身披通肩袈裟，并有粗细深浅的变化。

　　最令人称奇的是这尊佛像的表情，他两眼前视，但又仿佛视而不见、听而不闻，他嘴角显露笑意，神情恬静、和悦，这是发自内心的喜悦，从中流露出微妙的心理活动，这是禅定的一种境界，也是富有东方色彩的含蓄一笑。这一笑不知倾倒了多少人。有些欧美游客看后，觉得禅定佛的微笑很像蒙娜丽莎的微笑，称他为“东方蒙娜丽莎”。《蒙娜丽莎》是意大利画家达·芬奇在16世纪初完成的肖像画。其实，当《蒙娜丽莎》这幅作品诞生时，禅定佛已经在莫高窟微笑一千多年了。

　　敦煌研究院的专家说，莫高窟的早期洞窟之所以塑造禅定佛像，是处于社会动乱和入主中原的少数民族统治者的提倡。当时的中原比较流行禅定。“禅定”意为“思维修”“静虑”，即寂静而又审虑。禅定是佛教徒通过精神集中，观想特定对象而获得佛教悟解或功德的一种修习活动。

　　南北朝时期，战乱不断，民不聊生。结合社会现实，佛教提出净心修持、明心见性的精神来感染善男信女。当时来凉州一带弘传佛法的法师很多，因此在公元5世纪时，敦煌的禅法比较盛行。在这种思潮下，敦煌出现了很多凿窟修行禅定的高僧，莫高窟的这些佛像，是以当时现实生活中的人为原型并依据想象塑造的。

　　可以说，与当时北魏时期动荡不安的社会现象相反，这些恬静、秀美的禅定佛像的塑造，对于当时渴望安定的敦煌民众来说，是一种精神寄托，具有隽永的艺术魅力。

　　仓央嘉措曾说：“笑那浮华落尽，月色如洗；笑那悄然而逝，飞花万盏……”从这尊禅定佛像身上，我们依然能感受到1500多年前的人们对于幸福的深深憧憬。(记者 李砺瑾 通讯员 黄超 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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