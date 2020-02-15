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2020全国人防科技创新交流和“四新”成果运用展示活动在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-30 08:20

　　在新中国人民防空创立70周年纪念日来临之际，昨日，2020全国人防科技创新交流和“四新”成果运用展示活动在洛举行，活动围绕“深化创新驱动，促进新时代人民防空转型升级”主题，集中展示人防新技术、新材料、新工艺、新设备“四新”成果，共建沿黄九省(区)人民防空合作协调机制，共商人民防空创新转型大计。

　　省委常委、市委书记李亚宣布活动开幕。军事科学院国防工程研究院院长卫东，副省长刘玉江，国家人防办副主任唐玉俊等参加活动。

　　刘玉江在致辞时说，人民防空是国之大事，是国家战略，是长期战略。人防事业发展离不开科技创新。此次活动打造了人防交流展示平台、技术产业对接平台和项目孵化平台，有利于促进创新驱动发展和科技成果转化落地，为经济社会发展聚势赋能。在国家人防办指导下，沿黄九省(区)人防办共建人民防空合作协调机制，河南将以此为契机，抢抓机遇、做实工作，为新时代人防建设贡献力量。

　　唐玉俊在讲话中表示，今年是新中国人民防空创立70周年。要深入学习贯彻习近平总书记关于人民防空的重要指示精神，把人防纳入科研创新体系，健全产学研协同创新机制，加快推进人民防空由数量规模型向科技密集型、质量效能型转变，继续用忠诚守护人民防空为人民的永恒初心，用担当践行战时防空、平时服务、应急支援的使命任务，用行动为新时代人民防空创新发展作出更大贡献。

　　仪式上，青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等沿黄九省(区)人防办共同签署了人民防空合作协调机制框架协议，着力走出新时代人民防空区域协调发展新路子，助推黄河流域生态保护和高质量发展，推进建设强大巩固的现代人民防空体系，铸就坚不可摧的护民之盾。

　　开幕式结束后，与会嘉宾共同参观了纪念新中国人民防空创立70周年河南人防建设成就展和人防新技术、新材料、新工艺、新设备“四新”成果运用展。

　　本次活动由省人防办、省工商联、市政府主办。活动期间，与会专家和企业家将围绕人防科技创新成果运用、科技装备业发展、人防工程设计与地下空间开发利用等话题，深入开展研讨交流，更好促进技术成果转移转化、加快落地。

　　国家人防办、全联科技装备业商会、中国勘察设计协会等单位相关负责同志，省人防办党组书记、主任贾宏伟，省委统战部副部长、省工商联党组书记庄建球等省直有关部门负责同志，刘宛康、魏建平、刁国泰、安石柱等市级领导参加活动。(记者 白云飞 申利超)
[ 责任编辑：马佳佳]
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