11月5日，洛阳供热企业将完成供热前准备工作

霜降过后，秋季很快要画上句号。为迎接即将到来的供热季，目前我市三家供热企业正在进行供热前的准备工作，预计在11月5日前完成，进入到供热保障状态。

霜降过后，秋季很快要画上句号。为迎接即将到来的供热季，目前我市三家供热企业正在进行供热前的准备工作，预计在11月5日前完成，进入到供热保障状态。

●洛阳热力有限公司(简称洛阳热力)

洛阳热力工作人员说，该公司多数用户在非供热季管道采取带压、带水保养，若没有失压，今冬供热前不再安排打压试水。其他用户打压试水工作在10月9日已经启动，目前已经全部完成。管网的普查、检修工作目前也已全部完成。

现在，偃师引热入洛一、二期工程正在进行管网注水，本月底前具备供热条件；孟津引热入洛工程今冬也可正常投入运行。

●洛阳北控水务集团新区热力分公司(简称新区热力)

新区热力工作人员说，目前该公司已经制定了今冬供热季《供热管网调度及运行保障方案》《热力管网抢修应急预案》《客服调度诉求保障方案》等6个运行方案及预案，明确了突发情况的处置流程，一旦出现紧急故障、低温天气等情况，能够做到有效应对。

10月20日，该公司直管小区冷水试压工作完成，目前主管网冲洗工作也已接近尾声。在10月31日至11月2日，新区热力将对热网、热源进行消缺，随后具备条件的直管小区并网运行。新增供热小区今冬可如期供暖。

●洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)

高新热力供热主管网从本月22日开始冷态试运行，直管小区供热系统充水试压工作正在有序进行。本月底前，可完成所辖热力站及庭院管网地毯式隐患排查、消缺工作。

高新热力提醒，充水试压当天，用户家中应留人观察，检查暖气片、暖气管道阀门接口处是否有漏水现象，发现问题及时联系专业人员进行维修。之后，管道将进行带压保养，请勿随意拆卸采暖设施部件，以免造成不必要的损失。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 程诚 吉怡 冯来新)