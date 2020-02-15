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养牛、种烟叶……洛阳这个村依托合作社带领村民脱贫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-29 21:16

　　在脱贫攻坚战中，合作社不可或缺。这些年，洛阳市伊川县葛寨镇沙园村利用烟叶、能繁母牛、集体经济等合作社兴产业、富乡亲，带领全村脱贫。

　　近日，沙园村阳光明媚，不少村民趁着天好到烟叶烤房群里上班。

　　时近中午，杨静利麻利地停好电动车，走进邻村的一个烟叶分拣车间。她拉起凳子坐下，分拣起面前的烟叶。金黄的烟叶香味扑鼻，偌大的车间热闹非凡，杨静利和同伴们手中活计不停，嘴上笑语连连。

　　杨静利今年43岁，几年前便加入了沙园村烟叶合作社。通常，烟叶成熟时或收购季她很忙——十里八乡的烟农需要大量劳动力到地里采烟、到烤房里分拣烟叶，因此往往给沙园村烟叶合作社打电话，请对方帮忙找人。受雇的贫困户按天拿工资，闲了还能找点别的活儿干。

　　“这日子可不赖。”丈夫远在巴基斯坦务工，杨静利需要顾家，因此她对这份家门口的工作相当满意，更重要的是，她通过合作社脱了贫。

　　午后，沙园村后山上秋风送爽，吹得养牛场的牛儿哞哞直叫。这是沙园村能繁母牛养殖农民专业合作社的产业。

　　去年，合作社的20多名贫困户享受扶贫政策，贷款建起了这个养牛场，还从外地雇来有经验的养殖户负责日常管理。第一次卖完牛，每个“老板”都分到了几千元。尽管养牛场开办时间不长，但形势喜人——能繁母牛从最初的二三十头增加到如今的一百多头。在牛儿的欢叫声里，“老板”们陆续摘掉了贫困帽子。

　　“预计下次卖牛每户能分红6000元。”养牛场负责人张富国心思细，记性好，脑子里装着整个养牛场的账。他盼着贫困户们的日子越来越红火。

　　沙园村还有个集体经济合作社，主要是将全村的耕地、荒地集中起来进行流转，以此引进更多项目，壮大集体经济，带动增收。这个合作社像是“幕后工作者”，不显山露水，却能“搬”来金山银山。

　　说起这些合作社的来历，来自伊川县烟草专卖局(分公司)的驻村第一书记范晓明十分感慨：这些年他和上几任第一书记接力帮扶，陆续建起了这些合作社。事实证明，它们早已成为带动沙园村发展的“三驾马车”。

　　2018年，沙园村退出省定贫困村，贫困发生率降到0.81%；2019年，全村人均收入达到8500元……一个个醒目的数字在向好而变，一个个美好的日子在前边等着沙园人。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 蔡璐 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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