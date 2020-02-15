洛阳公开选聘12个市属企事业单位领导职位 选聘人数、单位数量等均创下历年之最

千年古都喜迎特殊历史机遇，诚邀天下英才共襄副中心建设盛举！记者今日获悉，为满足转型发展高质量发展的迫切需要，筑牢副中心城市建设的人才支撑，洛阳敞开大门，面向海内外发布“招贤榜”，拿出国有企业、公立医院、高等院校和科研院所4类企事业单位的12个重要领导职位进行公开选聘。

千年古都喜迎特殊历史机遇，诚邀天下英才共襄副中心建设盛举！记者今日获悉，为满足转型发展高质量发展的迫切需要，筑牢副中心城市建设的人才支撑，洛阳敞开大门，面向海内外发布“招贤榜”，拿出国有企业、公立医院、高等院校和科研院所4类企事业单位的12个重要领导职位进行公开选聘。（点击查看>>>洛阳市公开选聘12名市属企事业单位领导人员公告）

一流的事业需要一流的人才，一流的人才需要一流的舞台。随着推动中部地区崛起战略的深入实施、黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，洛阳作为制造业基地和黄河文明的一颗璀璨明珠、黄河流域的一道生态屏障、黄河沿岸的一座重要城市，迎来特殊的历史机遇。眼下的河洛大地，正以开放为引领，跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，思路清，方向明，人心思进，百业勃兴。此次面向全球发布“招贤榜”，以12个市属企事业单位的重要领导职位，虚席以待有志之士，正是开放之举、事业所需、时代所趋。

此次公开选聘，坚持以副中心城市建设需求为导向，加大国企、医疗、高校、科研等重点领域领导人才的引进力度，包括洛阳国宏投资集团有限公司副总经理等市属国有企业领导人员5名、洛阳市中心医院副院长等市管公立医院领导人员3名、洛阳职业技术学院二级学院院长3名、洛阳农林科学院副院长1名，选聘人数、单位数量等均创历年之最。此举旨在进一步优化市属企事业单位领导班子结构，提升市属企事业单位经营管理能力水平，为经济社会发展注入新鲜血液。

“市委决定一次性拿出这么多重要领导岗位面向社会公开选聘，也是在向全社会展现洛阳市努力营造‘爱才聚才、才聚河洛’浓厚社会氛围的诚意，展现洛阳市委坚持‘五湖四海、任人唯贤’用人的魄力！”洛阳市公开选聘市属企事业单位领导人员工作领导小组办公室相关负责人表示，洛阳市委高度重视此次公开选聘工作，市委常委会进行了专题研究，成立了高规格的公开选聘工作领导小组，高标准、高效率推进公开选聘工作。市纪委监委全程监督，确保选聘工作自始至终公平公正。

唯有开放才能进步，唯有包容才能让进步持久。该负责人表示，对洛阳来说，扩大开放不仅是引进项目、资金、技术，更重要的是千方百计聚天下英才而用之，以人才促改革、促发展、促创新，迎来整体气质之变、带来发展势能跃升。近年，洛阳更加注重人才发展体制机制改革，更加注重搭建干事创业平台，更加注重对人才的支持、服务、包容，做到感情留人、事业留人、待遇留人，推动优秀人才“开枝散叶”。此次公开选聘的人才，符合《河洛英才计划(2020—2025年)》《洛阳市引进人才住房补贴办法》等有关政策规定的，可享受洛阳高层次人才引进奖励和住房、生活等相关补贴，在子女入学、医疗保障等方面也将优先安排或享受“绿色通道”待遇。

洛阳过去的发展得益于人才、受益于人才，洛阳未来的宏图更有赖于人才、寄望于人才。

相约伊洛河畔，共襄时代盛举，717万洛阳人民等您来！(洛报融媒记者 孙自豪 孙小蕊 通讯员 杜南)