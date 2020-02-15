今日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心得知，247省道南车线陆浑村至嵩县黄庄乡段改建工程顺利通过竣工验收。

今日，洛报融媒记者从洛阳市公路事业发展中心得知，247省道南车线陆浑村至嵩县黄庄乡段改建工程顺利通过竣工验收。

247省道南车线陆浑村至嵩县黄庄乡段改建工程属秦巴片区扶贫开发项目，起于洛阳市嵩县田湖镇陆浑村，终于该县黄庄乡，全长18.267公里，共设隧道1座、大桥1座、中桥1座。道路按山岭重丘区二级公路标准设计，水泥混凝土路面。目前，该项目已升级为208国道的一部分，成为洛阳南部的一条重要运输通道。

该项目的原道路修建于20世纪90年代，当时为三级公路，道路等级低、急弯多、坡度大。通过升级改造，其通行能力和服务水平大大提升，尤其是分水岭隧道工程，使道路里程缩短2公里，可保障车辆在雨雪天气正常通行。验收委员会认为，该项目圆满完成了各项建设任务，运行情况良好，综合评价等级为优良，可以通过竣工验收。

洛阳市公路事业发展中心相关负责人介绍，该项目穿越嵩县田湖、饭坡、黄庄三个乡镇和嵩县产业集聚区饭坡园区，连接木植街、车村两个乡镇,极大地方便了当地群众出行，有利于推动当地经济发展，助力脱贫攻坚和旅游开发。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图)