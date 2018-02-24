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总投资89亿元，宜阳县第四季度重大项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-29 16:15

　　今日上午，洛阳市宜阳县举行第四季度重大项目集中开工仪式，集中开工的项目共34个，总投资89亿元。

　　据悉，此次集中开工项目有科技含量高、产业层次高、市场前景好的产业转型发展项目，也有提升城市品位的基础设施项目，还有改善民生的新型城镇化项目及社会事业项目等。其中包括：以江西艾普若智能终端项目为代表的产业转型发展项目13个，总投资34.2亿元，计划年度投资9.9亿元；以城乡道路及绿地建设为代表的传统基础设施和新基建项目8个，总投资17.7亿元，计划年度投资3.7亿元；以赵保红色小镇改造提升项目为代表的城镇化项目6个，总投资19亿元，计划年度投资3.2亿元；以花果山旅游设施改造提升为代表的项目7个，总投资18.4亿元，计划年度投资6.8亿元。

　　今年以来，宜阳县紧紧围绕添彩副中心、推进“富美宜阳”高质量发展的奋斗目标，大力开展合理有效投资行动计划，深入开展“双月攻坚、双月会战，百日攻坚、百日会战，半年攻坚、半年会战”推进活动，全力加强项目建设。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 周伟星）
[ 责任编辑：马佳佳]
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