好消息！洛阳这片停水区域将提前恢复供水

今早，记者从洛阳北控水务集团获悉：今天中午前，九都路玻璃厂路主供水管道迁改工程将全部完工，受影响区域将提前恢复供水。 今早，记者从洛阳北控水务集团获悉：今天中午前，九都路玻璃厂路主供水管道迁改工程将全部完工，受影响区域将提前恢复供水。 该项目负责人雷鸣说，原计划恢复供水时间为今日21时，为尽量减小施工对市民生活影响，工作人员加快了工程进度，今日凌晨1时，体育场路供水管道已经恢复正常，目前西工区大部分区域已经恢复供水。由于玻璃厂路管道为新安装管道，还需要反复进行管道冲洗等工作，待水质检测达标后，将正式投用。 雷鸣提醒：“今天上午，部分地势较高的区域，水压可能相对较低，请市民暂不要着急。”(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 程琳)