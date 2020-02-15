洛阳今天多云转晴天 气温9℃到19℃

预计今天多云转晴天，偏北风转偏东风2级到3级，气温9℃到19℃。

最近，北方的气温就像过山车，起起伏伏。

今天，在上一股冷空气过境之后，我市开启“回暖”模式。河南省气象台预计，未来三天，由于没有明显冷空气，全省最高气温除西部稍低外，其他地区相对平稳，基本在20℃上下，偶有弱降水“光临”。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内，我市为多云转晴天气。30日傍晚到31日，高空有低槽东移，逐渐影响我市，有小雨或零星小雨。预计今天多云转晴天，偏北风转偏东风2级到3级，气温9℃到19℃。明天晴天转多云，傍晚到夜里转有小雨，偏东风2级到3级，气温6℃到19℃。

虽然气温起起伏伏，但气象专家预计，未来几天咱们北方的气温，整体上仍将围绕常年同期正常水平线上下波动，不会出现长时间的偏暖或偏冷。

今天是第15个“世界卒中日”。每年进入深秋，脑卒中(中风)就进入发病高峰期，主要因为随着气温降低，人体内肾上腺素水平增高，体表血管收缩，导致血压升高，同时温度下降，人体内血液流动速度随之变缓，血液黏度也有所增加。秋冬季节交替时期，中老年人更应预防中风的发生。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖 俞飞）