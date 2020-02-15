陌生人加微信好友称要“网上人口普查” 相关部门提醒：假的

我市已于本月开展人口普查入户摸底工作，普查员上门入户进行普查告知，并了解居民大致情况。近日，有市民反映收到陌生人添加微信好友的申请，对方自称是人口普查组的，要求市民提供个人资料。这种人口普查方式是真的吗？

我市已于本月开展人口普查入户摸底工作，普查员上门入户进行普查告知，并了解居民大致情况。近日，有市民反映收到陌生人添加微信好友的申请，对方自称是人口普查组的，要求市民提供个人资料。这种人口普查方式是真的吗？

13日，洛龙区开元壹号小区业主“晓月”在业主群内分享了一张截图，这张截图是添加微信好友的页面，一名自称“方×”的女士通过搜索手机号发出添加好友申请，写着“我是方×，周村大队人口普查组，把你的资料发过来，配合工作以便登记”。

“晓月”称，她通过本地媒体报道，对人口普查相关政策有一定了解，12日，有人想添加她为微信好友进行“网上人口普查”，她感觉对方应该是骗子。

昨日，记者从该小区所在的通达社区了解到，为了开展人口普查摸底工作，近期会有工作人员电话咨询，或者上门普查，但不会通过添加微信好友的方式让业主或住户提交个人资料。

为进一步核实，记者采访了市统计局，相关工作人员明确回复，开展人口普查入户登记，普查员要进入住户家中，逐人逐项登记普查信息。在多次找不到人的情况下，普查员会给住户门上留下留言卡，卡上有电话。住户也可以通过各社区公示的人口普查办公室电话核实相关人员的身份是否属实。普查指导员和普查员入户时须佩戴统一的证件开展工作，普查员上门时，住户可以先验明普查员身份，然后请普查员进入家中进行登记。如果还有疑虑，可要求普查员出示身份证并致电所在社区人口普查办公室进行身份核实。

该工作人员表示，为了方便大家申报普查信息，统计部门对普查短表首次采用普查对象自主填报的方式，开发了自主填报程序，允许普查对象使用手机等移动终端扫描二维码联网自行填报普查所需信息。住户如想自主填报，可在普查员上门摸底时向普查员说明，请普查员提供自主填报的账号，根据填报要求按时、如实申报信息。选择自主填报的住户应在11月5日前完成信息申报，如果没有完成，普查员将入户登记普查表。

对于“晓月”遇到的“人口普查组通过微信索要住户个人资料”的情况，市统计局工作人员提醒，目前，统计部门从未推行过这种方式，且这种方式极易造成个人信息泄露，甚至不排除对方有诈骗的可能，“遇到此类添加微信好友的申请，可以直接拒绝，如市民出现被骗情况，请及时拨打110报警”。(记者 王博东)