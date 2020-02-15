河洛学堂：千年黄肠石

前阵子去偃师商城博物馆采访，见展厅里整整齐齐摆着一排青灰色的大石块：长方形，形状规整，看起来像是某种“建筑材料”(上图)。有的石块上还刻着字，字迹粗犷、模糊。

前阵子去偃师商城博物馆采访，见展厅里整整齐齐摆着一排青灰色的大石块：长方形，形状规整，看起来像是某种“建筑材料”(上图)。有的石块上还刻着字，字迹粗犷、模糊。

讲解员说，这东西是题字黄肠石，“出产”于东汉时期，距今有一两千年历史。20世纪五六十年代，考古学家在偃师境内的汉墓中发现了它们。

在普通的汉墓中，见不到黄肠石。

发现黄肠石的区域，位于汉魏洛阳故城一带的东汉皇陵区——汉明帝、汉章帝、汉和帝、汉桓帝等东汉帝王，皆长眠于此。

史载，汉代的皇家陵墓以“方石治黄肠题凑”。“黄肠题凑”是一种特殊的墓葬形制，规格极高。“黄肠”，原本是指剥去树皮的黄心柏木，这种木料色淡黄、味微香，合乎皇家的审美标准，古人通常会用其堆建帝王的椁(套在棺材外面的大棺材)室。

“题凑”，是一种特殊的木椁结构：将整段的木头层层堆叠，木头皆向内聚合拼凑。

也就是说，用黄心柏木按照特定的规矩搭建陵寝，叫“黄肠题凑”。

据《汉书》《后汉书》等古籍记载，“黄肠题凑”原是帝王身后方配享用的待遇，后来朝廷特赐，诸侯王等王公贵族也可使用。

到了东汉时期，由于柏木稀缺，古人便以石材代替木材来建造陵墓。这种石材，大多为方形或长方形，厚重、坚硬。因为它是黄肠木的替代品，故而得名黄肠石。

古代也有建筑承包责任制。黄肠石上不但刻有当时的年号，还刻有工匠的姓名以及石块的产地等信息。倘若工程出现问题，工匠是要被追责的。

偃师商城博物馆内的这些黄肠石，来自汉桓帝宣陵陪葬大臣墓。遥想当年，朴实的劳动者，日复一日地辛勤劳作，将一块块沉重的石料搬运到东汉京城洛阳，一笔一画镌刻下历史的信息，深埋于地底。在统治者眼中，他们只是卑微的小人物，但正是借由这些小人物，厚重的历史被托举起来。（记者 张丽娜 文/图）