洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

栾川县庙子镇敬老院为一对“新人”举办一场特殊婚礼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-29 08:41

　　这两天，在栾川县庙子镇敬老院内，一对“新人”——81岁的张春娃与79岁的李妮不断收到亲朋的祝福。两位老人在敬老院相识，几年来相互照顾、相互扶持。在了解他们的心愿后，敬老院在重阳节为他们举办了一场特殊的婚礼。

　　昨日上午，记者联系到庙子镇敬老院的杨院长。杨院长告诉记者，张春娃与李妮均是庙子镇人，张春娃年轻时一直没成家，2007年搬到敬老院居住。同一年，李妮与老伴儿也搬到敬老院，老两口膝下无子女。2010年，李妮的老伴儿去世。

　　“敬老院一共有80多人。”杨院长介绍，年龄最小的46岁，最大的85岁，主要是孤寡老人与残疾人，均属于五保户。敬老院条件不错，配备的是两人标间。在大家印象里，张春娃与李妮性格内向、不爱说话，俩人能走到一起他们也感到吃惊。不过，大家回忆起一些生活细节，又觉得不意外。

　　杨院长说，平时，两位老人比较聊得来，经常在一起，张春娃虽嘴笨，可很会疼人，有时托工作人员在敬老院对面的超市买饼干、水果等零食，总会分给李妮吃。时间久了，俩人你离不开我、我离不开你。2012年，李妮想与张春娃住在一个房间，考虑到老人在一起能相互照应，他们答应了李妮的要求。

　　记者得知，在日常生活中，李妮对张春娃照顾得更多一些，原因是张春娃心脏不好，身体虚弱，李妮的身子骨相对硬朗一些，比如敬老院早上7点半开饭，张春娃起不来床，李妮就帮他打饭带回去。

　　“两位老人在一起好几年了，关系好着呢。”敬老院工作人员付先生说，他们了解到两位老人的心愿后，商量决定在重阳节到来之际，为两位老人举办一场特殊的婚礼。

　　重阳节当天，敬老院上下忙活起来，在一面墙上用气球摆出“心”的造型，然后在里面贴上一个大大的“囍”字。他们还将两位老人的房间布置一新，换上新的被褥、被套，贴上窗花，并给两位老人购置新衣服。一支老年文化表演队恰好到敬老院慰问演出，借着演出活动为这对“新人”贺喜。面对大家的祝福，两位老人感动得热泪盈眶。

　　杨院长说，此前，两位老人已向当地民政部门递交相关申请材料，结婚证正在办理。他还说，两位老人到了这个年纪，其实是想找寻精神上的归属与陪伴，俩人可以相互照顾、相互扶持。在今后的工作中，他们会多角度地关心与关爱老人，让老人老有所养、老有所依、老有所乐，安度幸福晚年。(记者 魏巍)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 总投资859亿元！洛阳今年第四批重大项...
  • 李亚带队到兰州、敦煌考察学习
  • 祝贺！洛阳这9位教师成为中原名师培育...
  • 洛阳首批8株法桐今日“回家”
  • 洛阳市公开选聘12名市属企事业单位领...
  • 全省唯一！“洛阳枢纽”正式入选2020...
  • 洛阳18所学校入选“河南省中小学人工...
  • 多彩陆浑 美丽湿地
  • 2020第三季度中国主要城市交通健康榜...
  • 新安县发展大河田园沟域经济 打造沿黄...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月27日
  • · 建议：网剧《风起洛阳》能“上星”播出
    • 精彩图片
    多彩陆浑 美丽湿地
    新安县发展大河田园沟...
    中信重工：“洛阳造”...
    洛阳北控水务集团有限...
    精彩热帖

    赏粉黛乱子草

    畅游天囿牡丹园

    网红树下 金色童年

    爱这秋之美
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605