栾川县庙子镇敬老院为一对“新人”举办一场特殊婚礼

这两天，在栾川县庙子镇敬老院内，一对“新人”——81岁的张春娃与79岁的李妮不断收到亲朋的祝福。两位老人在敬老院相识，几年来相互照顾、相互扶持。在了解他们的心愿后，敬老院在重阳节为他们举办了一场特殊的婚礼。

这两天，在栾川县庙子镇敬老院内，一对“新人”——81岁的张春娃与79岁的李妮不断收到亲朋的祝福。两位老人在敬老院相识，几年来相互照顾、相互扶持。在了解他们的心愿后，敬老院在重阳节为他们举办了一场特殊的婚礼。

昨日上午，记者联系到庙子镇敬老院的杨院长。杨院长告诉记者，张春娃与李妮均是庙子镇人，张春娃年轻时一直没成家，2007年搬到敬老院居住。同一年，李妮与老伴儿也搬到敬老院，老两口膝下无子女。2010年，李妮的老伴儿去世。

“敬老院一共有80多人。”杨院长介绍，年龄最小的46岁，最大的85岁，主要是孤寡老人与残疾人，均属于五保户。敬老院条件不错，配备的是两人标间。在大家印象里，张春娃与李妮性格内向、不爱说话，俩人能走到一起他们也感到吃惊。不过，大家回忆起一些生活细节，又觉得不意外。

杨院长说，平时，两位老人比较聊得来，经常在一起，张春娃虽嘴笨，可很会疼人，有时托工作人员在敬老院对面的超市买饼干、水果等零食，总会分给李妮吃。时间久了，俩人你离不开我、我离不开你。2012年，李妮想与张春娃住在一个房间，考虑到老人在一起能相互照应，他们答应了李妮的要求。

记者得知，在日常生活中，李妮对张春娃照顾得更多一些，原因是张春娃心脏不好，身体虚弱，李妮的身子骨相对硬朗一些，比如敬老院早上7点半开饭，张春娃起不来床，李妮就帮他打饭带回去。

“两位老人在一起好几年了，关系好着呢。”敬老院工作人员付先生说，他们了解到两位老人的心愿后，商量决定在重阳节到来之际，为两位老人举办一场特殊的婚礼。

重阳节当天，敬老院上下忙活起来，在一面墙上用气球摆出“心”的造型，然后在里面贴上一个大大的“囍”字。他们还将两位老人的房间布置一新，换上新的被褥、被套，贴上窗花，并给两位老人购置新衣服。一支老年文化表演队恰好到敬老院慰问演出，借着演出活动为这对“新人”贺喜。面对大家的祝福，两位老人感动得热泪盈眶。

杨院长说，此前，两位老人已向当地民政部门递交相关申请材料，结婚证正在办理。他还说，两位老人到了这个年纪，其实是想找寻精神上的归属与陪伴，俩人可以相互照顾、相互扶持。在今后的工作中，他们会多角度地关心与关爱老人，让老人老有所养、老有所依、老有所乐，安度幸福晚年。(记者 魏巍)