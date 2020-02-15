人口普查数据将为多领域提供信息支撑

人口普查涉及每一个人、每一个家庭，为国家制定政策提供重要的统计信息支撑。那么，普查后的数据会用于哪些方面？这些数据与居民的日常生活有何关联？记者对此进行了采访。

人口普查涉及每一个人、每一个家庭，为国家制定政策提供重要的统计信息支撑。那么，普查后的数据会用于哪些方面？这些数据与居民的日常生活有何关联？记者对此进行了采访。

市统计局相关负责人表示，人口状况是一个国家最基本的国情，人口普查是摸清人口“家底”的重要手段。第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代后开展的一次重大国情国力调查，这对于准确把握人口发展新情况新特征新趋势、推动我国人口与经济社会协调发展，具有重要而深远的意义。

从宏观层面看，今年是“十三五”收官、“十四五”即将到来的关键节点，人口普查将查清人口总量，反映人口发展变化的规律；查清人口的分布，明确人口结构演变；反映人口变迁和人力资源状况，为“十四五”期间的城市布局、经济发展、民生改善等重大决策提供支撑。

从微观层面看，我们生活的城市需要建多少所小学？建在哪里才能满足入学需求？布局多少公共交通设施才能让公众高效出行？新增多少养老机构，才能在多年后让老人老有所养？……解决好这些与人民群众利益息息相关、与经济社会发展紧密联系的问题，离不开人口普查统计数据的支撑。

普查员走进每家每户，将每个家庭每个人的信息准确记录、上传，正是千千万万个家庭的信息，为教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城乡道路建设等提供决策依据。

《全国人口普查条例》规定，人口普查汇总资料，除依法保密的外，应当予以公布。为了加强对人口普查数据的集中统一管理，维护人口普查数据的权威性，全国和各省、自治区、直辖市主要人口普查数据，由国家统计局以公报形式公布。

该负责人表示，按照人口普查工作进度要求，国家统计局和国务院人口普查办公室将于2021年4月发布第七次全国人口普查主要数据公报。各省、自治区、直辖市的主要数据将于国家公报发布后发布。（记者 戚帅华 通讯员 冯琳）