张旭：人民警察就是要为群众守平安（一线抗疫群英谱）

荣获全省抗击新冠肺炎疫情先进个人这项崇高荣誉后，张旭第一时间将喜悦分享给家人，并给年幼的女儿一个暖暖的吻。这个吻饱含着张旭对女儿的愧疚，更体现着一名党员民警对人民的忠诚和无私。

张旭工作近照

荣获全省抗击新冠肺炎疫情先进个人这项崇高荣誉后，张旭第一时间将喜悦分享给家人，并给年幼的女儿一个暖暖的吻。这个吻饱含着张旭对女儿的愧疚，更体现着一名党员民警对人民的忠诚和无私。

张旭今年31岁，是宜阳县公安局治安大队民警，也是一名共产党员。疫情防控期间，张旭专职负责上级疫情指令的分解、下发、梳理、分析、汇总、上报等工作。为确保每条指令、每条信息涉及的每个重点人员都能精准排查、掌控在位，张旭经常彻夜加班，奋战至天明。

因为家住洛阳市区，为缩短上下班时间，提高工作效率，更好地投入到疫情防控工作中，张旭在宜阳租了一间房子。离家那天清早，张旭含泪将3岁的女儿托付给父母……

“妈妈，早点接我！”

“好，妈妈忙完工作就来接宝宝回家……”

下班后，看着空荡荡的出租屋，张旭心中充满对女儿的愧疚。有一次，她打算和女儿视频通话，拿起电话却发现已是凌晨3点。回过神时她已泪眼模糊。

疫情还在发展，张旭知道每天都是一场硬仗。2月1日凌晨，张旭刚忙完前一天的核查工作，正犯困时又收到一批核查指令，涉及人数高达400，并且当天13时前要上报完毕。她赶紧用凉水洗了把脸，迅速下发指令，挨个给核查负责人打电话，逐一明确核查要求和时效。

给核查民警解答有关核查标准和要求，帮核查单位查询核查对象联系方式，叮嘱核查民警走访时注意做好防护措施、讲究核查方式……又是一个通宵，张旭的电话铃声几乎没有停过。终于，当天13时前，400人核查任务顺利完成，无一遗漏，并全部落实了“四包一”措施，做到了疫情早发现、人员早隔离、措施早跟进、技术早防控。

在疫情防控阻击战中，上级的核查指令一般都在凌晨下发。不管何种指令、何时下发，张旭都坚决做到第一时间签收、第一时间下发、第一时间反馈，决不让指令在手中过夜。在张旭的不懈努力下，宜阳县公安局上报各类数据精准、高效、及时、全面，为市、县两级疫情防控工作的迅速推进、精准开展提供了科学依据。

“越是有困难、越是有危险，我们越要迎难而上。”张旭说，共产党员就是要为人民谋幸福，人民警察就是要为群众守平安。（记者 申利超 通讯员 赵利军 文/图）