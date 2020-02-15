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老年人学车，不妨听听这些建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-10-29 08:39

　　近日，公安部推出12项公安交管优化营商环境新措施，其中包括取消申请小型汽车、小型自动挡汽车、轻便摩托车驾驶证70周岁的年龄上限。

　　目前，老人考驾照是怎样一种体验？哪些考试项目对他们来说比较难？放宽报考年龄后，会不会迎来老年人学车潮？来看记者的调查。

　　有老人打方向盘练了24天，有老人科目一练了3个月

　　昨日上午，记者来到位于洛龙区的顺驰驾校训练场，教练董国强正在给将要参加科目二考试的学员讲解考试要点。

教练在指导老年人练车

　　记者在训练场上还见到一位66岁的老人，他叫孙成云，两个月前刚拿到C2驾照，谈起学车经历，他有些激动。“老年人更要知法守法，有驾照才能开车上路。”孙成云说，去年10月，他到驾校报名后，面临的第一道坎儿就是科目一，1000多道练习题，他用了十几天才看完，最后勉强考试及格。在学科目二时，光打方向盘这一个动作，他就练了24天。在科目三考试前，为了熟练掌握灯光运用，他把考试的项目和操作流程写在纸上，每天早晚先读再背最后默写，甚至坐在阳台上对着空气练，跟着了魔似的。

　　“老年人记性差，记不住的知识点我会写到纸上，有空就看。”孙成云说，他把科目三所有考试路线背得滚瓜烂熟，考试那天，当他开车到达停车点时，现场引考员和考生见他这么大年龄竟然考了满分，都鼓起掌来。

　　“科目一理论考试有1000多道练习题，有的考记忆力，有的考理解力，这对老年学员来说，确实有些难。”董国强说，之前，有位69岁的学员嫌手机上的字太小看不清，每天来驾校用电脑做题，连续练了3个月，而年轻人可能只需要三四天。

　　教练成了“复读机”，需要耐着性子教老年人

　　教老年人开车难吗？“难！”董国强的回答斩钉截铁。

　　他说，不少老年人的记忆力、理解力、反应能力和身体协调能力都不如年轻人，很多知识点记不住，比如倒车入库方向盘要怎么打、路线该怎么走等，往往是教练刚说完他们就忘。遇到这种情况，教练只能像复读机一样，一遍遍地讲，一遍遍地演示。“都与咱们的长辈同龄，老年人爱面子、脾气倔，只能顺着来。我有时候看他们练得不好，实在想发火就一个人去别处转一圈，回来继续教。”董国强说。

　　教练谷金鸽说，老年人学车需要付出更多的时间和精力，比如考C2驾照，科目二规定学时为630分钟，年轻人学两三百分钟就能掌握要领，而老年人可能需要七八百分钟。不过，老年人学车也有优势，那就是时间充裕，如果时间安排紧凑，甚至比年轻人能更早拿到驾照。

　　哪些考试项目对老年人来说比较难？董国强和谷金鸽说，科目一、科目三的灯光考试和安全文明驾驶常识考试对老年人的记忆力、理解力、判断力要求较高，难度较大；科目二的倒车入库对老年人的反应速度和眼力要求高，在这些项目上要多下功夫。

　　预测：取消年龄上限后，老年人学车潮出现的可能性不大

　　考驾照年龄放宽后，会迎来老年人学车潮吗？

　　“70岁以上老年人应该不会增加太多。”我市一些驾校负责人认为，虽然此前我市持续开展低速三轮、四轮电动车整治行动，对老年人考驾照有一定推动作用，但对老年人来说，考驾照面临的门坎儿较多，一是交管部门会对70周岁以上老年人增加记忆力、判断力、反应力等能力测试，身体条件不符合安全驾驶要求的会被拒绝；二是会受到来自子女的阻力；三是大部分老年人考驾照的意愿不强烈。

　　记者了解到，考虑到老年人学车的特点，我市一些驾校专门开设有老年班，针对50岁至70岁的学员，会选择有耐心的教练带，有的还专门制订了教学方案，确保老年学员能顺利考取驾照。

　　“老年人学车，建议考C2驾照，对应小型自动挡汽车，它比手动挡汽车操作要简单很多。”董国强说，在学车过程中尽量多听多看多记多练，记不住的知识点可以写下来，有不明白的要与教练和同班学员多交流。(记者 牛鹏远 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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