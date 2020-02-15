敦煌供养人像：穿越千年的时尚

走进三大石窟联展的敦煌展厅，在“霓裳美仪”这一章节中，展示了敦煌壁画中多民族服饰，尤其是其中的供养人像，吸引不少游客驻足欣赏。

展品小档案

展品名称：敦煌供养人像

年代：唐、五代

形制：壁画

简介：莫高窟中各具特色、雍容华贵的供养人像，为民族志、地方史、服饰研究等诸多学科提供了丰富珍贵的图像资料。

走进三大石窟联展的敦煌展厅，在“霓裳美仪”这一章节中，展示了敦煌壁画中多民族服饰，尤其是其中的供养人像，吸引不少游客驻足欣赏。

敦煌研究院专家介绍，从十六国时期至隋代，供养人像身躯较小，从五代时期开始，供养人地位显赫，人像数量大增，好像列序家谱，把其姻亲眷属都画在窟内，几乎与真人相等。

以展厅中从莫高窟第61窟中复制的壁画为例，该窟开凿于五代时期，是曹议金第三子河西归义军节度使曹元忠夫妇所建的功德窟，窟内画有众多的曹氏家族供养人像。五代时期，统治敦煌的曹氏家族3代与周边的回鹘政权联姻，因此这些女供养人像所着，不仅有汉族服饰，还有回鹘服饰。

曹氏家族的供养人像在石窟中保留最多，在莫高窟第98窟中有2身曹氏家族贵妇的供养人像，人物头上满插花簪，眉间贴花钿，颊上抹胭脂、贴靥，正是五代前蜀花蕊夫人《宫词》所说“翠钿贴靥轻如笑”的真实写照。

莫高窟第9窟开凿于晚唐时期，壁画中的3位贵妇上下花团锦簇，艳丽照人，尽显晚唐敦煌贵族妇女的时尚。只见她们戴的是花钗冠，穿的是宽袖织锦衣和长锦裙，身披画帔。花钗冠是当时王妃、命妇所戴的礼冠，在头发上插金银珠宝镶嵌的花钗，以花钗数量区别尊卑。唐制规定，一品官夫人用花钗9支，而壁画中女供养人所用花钗有10支之多，可能是画工疏忽所致。

这些女供养人的首饰和妆容也很值得说道说道。当时流行的是柳叶眉，似因形似柳叶得名，是当时尊卑皆宜的一种眉式。印度妇女常于眉间点的吉祥红痣，传入中国后演变为花钿，爱美的女性用五色花纸、金银箔、云母片或鱼鳃骨等材料，制成各种特定形状的饰物，粘贴于眉间。

供养人头上梳的是百花髻，这是当时年轻妇女流行的一种发式，因发髻呈花朵盛开状而得名；发髻上插着角梳，将梳子插入发髻，显露梳背，既可固定发型，又具装饰作用；脖子上戴的是多重珠璎珞，这是唐代贵族妇女流行的颈饰之一。

除此之外，展厅里还有一幅莫高窟保存至今最为庞大宏丽的绮罗人物像——第130窟的《都督夫人礼佛图》，这幅图展现了盛唐时期都督夫人及她的2个女儿和9名身着男装的侍女礼佛的场景。画中的都督夫人梳着高高的峨髻，插着角梳，画着短而粗的桂叶眉，上身穿半臂、下身穿石榴裙，身披帔巾，脚踩笏头履，十分雍容华贵，尽显盛唐风范。

这组颇有生活气息的供养人像，突破了前代整齐严肃的风格，而且人物四周添加了垂柳、萱花、曼陀花等，并有蜂蝶绕花飞舞，动静结合、相得益彰。

敦煌研究院专家介绍，莫高窟中保存了超过9000身的供养人像。这些供养人像囊括了北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、清等时期，历史久远，而且人物形象丰富，既有帝王将相、高僧大德，又有平民百姓、普通僧尼，既有汉族人物，也有匈奴、鲜卑、吐蕃、回鹘、于阗、西夏、蒙古等少数民族人物。这些供养人像为古代佛教研究、民族志、地方史、图像学、服饰研究等诸多学科都提供了丰富珍贵的图像资料。（记者 李砺瑾 通讯员 黄超 文/图）