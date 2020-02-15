伊川县鸦岭镇高沟村脱贫户俞新干：越干越有劲 干出新生活

秋日阳光正好，晒在身上暖洋洋的，伊川县鸦岭镇高沟村新播下的麦子已经露头。这司空见惯的一切，如今在俞新干的眼里格外明亮，因为，他的心“明亮”起来了。

秋日阳光正好，晒在身上暖洋洋的，伊川县鸦岭镇高沟村新播下的麦子已经露头。这司空见惯的一切，如今在俞新干的眼里格外明亮，因为，他的心“明亮”起来了。

就在几天前，村里核算脱贫户2020年度家庭收入，粗略一算，俞新干家的收入有5万多元，连他自己都有点儿不敢相信。不过，细想一下户头上渐渐多起来的存款，他又会心地点了点头。

俞新干家曾是村里脱贫的“老大难”，如今已成“脱贫光荣户”。幸福是奋斗出来的，他无疑是一个活生生的典型。

眼前的俞新干，敦厚朴实，单看面相，绝不止53岁。老俞身形瘦小，却长着一双大手，一把握上去，干枯且粗糙。“脱贫光荣户”的不容易，都在这坚硬的老茧里了。

往事不堪回首，再谈起，心头坚硬的老俞也禁不住抹眼泪。父母走得早，他年轻时就撑起这个家，妻子智力残疾，打了一辈子光棍的大哥也跟着他挤在父母在世时盖的土坯房里。多年前，本来身体还算硬朗的大哥遭遇了一场意外，造成一条腿残疾，治病、打官司，把家里折腾得“一干二净”。

屋漏偏逢连夜雨。没过多久，妻子又病重住院。这回，老俞借遍街坊邻居、亲朋好友，才算把妻子从医院平安地接回家。再后来，老俞有了女儿，生活有了新希望，也又添了一张嘴吃饭。“过去的日子不敢想，提起来不是滋味。”老俞坐在门前太阳地儿，低着头，不停地搓手。

问老俞，生活从哪一年开始有了起色？他毫不迟疑地回答：“从当上了贫困户开始。”说这话，倒不是因为老俞靠救济，而是脱贫政策让他卸下了包袱。帮扶干部每个月都来家里，有啥难处都帮忙解决，还常常鼓励老俞：“新干，新干，就要把新生活干出来。”

掰着指头数变化，老俞眼里有了光：先是危房改造，让房子大为改观；妻子和大哥都吃上了低保金，对于这个节衣缩食的家庭来说，已足够日常开销；还有教育扶贫，让孩子在学校里也得到了格外的关照……“能照顾的，都照顾了；能享受的，一项也没落下。”老俞很知足。现在，每次帮扶干部来家里走访，问还有啥困难，他都干脆地说没有，“政策这么好，还有啥不满意？不好好干，对不起党的政策，也对不起咱的良心和名字”。

把老俞家里里外外仔细打量一番，说“新干，干出了新生活”，名副其实。

门外翻晒着的红薯秧子，是牛羊的饲草，别人不要，老俞捡回来。步入院子，邻着上房的厢房，一侧养着牛，一侧圈着羊，打扫得很干净，没有明显的牲口的异味。老俞说：“虽说是牲口，却都当孩子养，它们病了，比自己还难受。”登上屋顶，黄灿灿的玉米、白花花的花生，还有一片绿豆，铺满了整个屋顶，好一幅丰收的彩色画。这些庄稼，是老俞这季秋收的大部分收成，每一袋都是他扛上来的。“收成不赖，就是红薯种少了。”老俞略带遗憾。今年春上，村里发展“西瓜红”富硒红薯，他吃不准行情，就种了半亩，没承想地头价就买到了每公斤4元。“明年要多种一些。”老俞说。

常人看来，种五六亩地，还要喂牛放羊，已足够一个人忙乎的了，但这些都还是老俞的副业。在收入核算表上，大头是务工收入，占了总收入的一半。

可是，时间从哪里来？“早起一会儿，晚睡一会儿；能多干一点儿，就不少干一点儿。”老俞是笑着说的。这几年，脱贫政策兜住了底线，他便一门心思干。每天早上5点起床，喂了牲口，便骑着三轮车到十几公里外的县城建筑工地当小工。别人8点上工，他7点就到，眼里有活、手上勤快。“这样工头啥时候有活，都会喊上咱。”老俞说，只要是晴天，一个工也不愿落下。

天不亮就出门，天黑了才回家，老俞却不觉得辛苦，而是更乐于关注身边的变化。他说，通往县城的路上，村村装了路灯，沥青马路也修得锃亮，跑起来可得劲。

的确，心里亮堂了，看到的一切都是美好的、有希望的。这几天，老俞家的一只羊刚产了羔，还有一只已怀胎数月……（记者 白云飞 通讯员 红林 益波）