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何伟到郑州市洛阳商会调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-29 08:21

　　昨日，市委常委、组织部部长何伟到郑州市洛阳商会调研社会组织基层党建及流动党员管理工作。

　　何伟实地调研郑州市洛阳商会党委，查看指导组织阵地建设、“三新”大讲堂等工作，对商会党委坚持以党建为引领开展各项工作给予充分肯定。

　　何伟指出，基层党建是党的建设的重要内容，“两新”组织党建是基层党建的薄弱环节。要不断探索、完善、提升“两新”组织党建的经验做法，抓好示范推广，为“两新”组织创新发展凝聚人心、汇聚力量。要做好“两新”组织党建及流动党员管理工作，把握好党组织的功能定位，切实提高政治站位，强化党建引领，推动企业、商会高质量发展。要发挥好党组织政治引领、战斗堡垒作用，把党员培养成企业骨干，把企业骨干培养成党员。要加强流动党员管理，确保“流而有家”“流而有管”“流而有为”，更好发挥流动党员的先锋模范作用。要坚持问题导向，解决好“管不管”“谁来管”“怎么管”“管得好”四个问题，通过抓重点、抓难点、抓亮点，破解流动党员管理难题，让党员更好为经济社会发展和民生改善服务。(记者 孙小蕊 通讯员 王国辉 田朝阳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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