离职、退休人员注意！洛阳正在对个人住房公积金长期封存账户进行集中清理

近期，市住房公积金管理中心正在对个人住房公积金长期封存账户进行集中清理。目前，我市封存账户约10万户，主要有离职封存、退休封存等几种类型。公积金账户被封存后该如何处理？昨日，记者采访市住房公积金管理中心相关负责人为您详细介绍。

近期，市住房公积金管理中心正在对个人住房公积金长期封存账户进行集中清理。目前，我市封存账户约10万户，主要有离职封存、退休封存等几种类型。公积金账户被封存后该如何处理？昨日，记者采访市住房公积金管理中心相关负责人为您详细介绍。

该负责人介绍，根据《住房公积金管理条例》，住房公积金缴存单位应自中断工资关系之日起30日内为职工办理住房公积金封存手续。也就是说正常情况下职工离职或退休后，所在单位就会对其公积金账户进行封存。

此外，还有缴存单位发生变更、解散、改制、破产等，导致职工住房公积金账户长期停缴封存的情况。其中，部分账户还存在无个人身份信息、身份信息不正确、无联系方式等情形。

不同情况的处理方法

离职封存

如果职工与单位解除或终止劳动关系，且单位已为其办理个人账户封存(封存原因为终止劳动关系)手续满半年以上的，提取申请人可凭相关申办材料，办理住房公积金销户提取或转移业务。

解读：

离职封存满半年后，如果职工未来没有买房打算，暂时也没有找到新的工作，可以办理公积金销户提取，将公积金账户中的余额提取出来；如果未来还有购房计划，但暂时没有找到工作，可以选择暂时封存或以灵活就业人员身份缴存公积金，今后使用公积金贷款买房时，之前的缴存年限可累加计算。

如果职工离职封存已满半年，现在也找到了工作，分两种情况。如果在本市又找到了新工作，新入职单位为职工缴纳公积金时，原有账户自动解封，职工本人无须处理。如果目前是在外地就业，在异地已开立公积金账户并稳定缴存半年以上，可咨询当地公积金管理中心办理异地转移续接手续，将之前在我市缴存的住房公积金转移至当地。需要提醒的是，如果职工此前在我市有公积金贷款未结清，暂时无法办理异地转移手续。

退休封存

职工离退休的，提取申请人可凭相关申办材料办理住房公积金提取业务，并注销职工住房公积金账户。

解读：

职工退休后，之前公积金账户中的余额可在账户封存满半年后办理提取。

办理方法：

无论离职封存还是退休封存均支持线上办理，缴存职工可通过“支付宝—市民中心—洛阳公积金提取”，或关注“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号、或登录“洛阳市住房公积金管理中心网上业务大厅”在线办理。

当然，缴存职工也可以选择窗口办理，提取申请人需携带本人身份证、本人银行卡、解除劳动关系证明原件或相关退休证明，到住房公积金服务大厅或延伸服务网点办理。

死亡封存

职工死亡或者被依法宣告死亡的，继承人或受遗赠人可凭相关申办材料办理住房公积金提取业务，并注销职工住房公积金账户。

解读：

这种情况暂时不支持线上办理。继承人或受遗赠人需携带本人身份证、死亡职工的身份证原件、职工死亡证明及死亡职工所在单位出具的职工死亡转账申请原件，到住房公积金服务大厅或延伸服务网点办理住房公积金销户提取。

注意事项：

●个人封存账户身份证件信息登记有误或不完善的，需职工所在单位出具洛阳市住房公积金职工信息变更申请表，完善身份证件信息后，符合提取条件的办理销户提取。

●存在一人多户的个人封存账户，需职工所在单位确认职工账户信息并按要求出具洛阳市住房公积金转移申请书，协助职工办理个人账户合并或转移业务。

●职工申请变更姓名或证件号码的，单位经办人应先在本单位内核查是否存在重名现象，如有重名或存在一人多户现象的，应核实后办理；无法核实的，应记录在案暂缓办理。

●单位已不存在的，职工可凭工作证、失业证、劳动合同、工资发放凭证、社保缴费证明等任一有效证明材料原件(证明与单位存在缴存关系)直接向住房公积金管理中心申请办理转移、销户提取等相关手续，住房公积金管理中心核实后予以办理。

●职工所持本人银行卡应为本市的中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、洛阳银行和中原银行任一银行的Ⅰ类储蓄卡。

如果您在办理相关业务时有其他问题，可拨打公积金热线电话12329进行咨询。(记者 郭飞飞 通讯员 王珂)