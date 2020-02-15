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洛阳重点项目齐发力 当好发展“先行官”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-29 08:21

　　这两天，新安县交通运输局工作人员频繁往来于县城和黄河岸边，他们携带GPS翻山越岭，认真放线测量、勘察道路建设条件，很快将进场施工。这是我市紧锣密鼓建设沿黄生态大道的掠影。

　　建设副中心，交通须先行。今年以来，我市交通运输系统瞄准聚力加力打造全国重要综合交通枢纽的目标，统筹推进高速公路、干线公路、物流、运输等领域重大基础设施项目建设，为副中心城市建设提供了坚强有力的交通运输保障。

　　高速公路：打通对外大通道

　　27日，在栾川县的莽莽青山中，尧栾西高速公路雄姿已现，很快将建成通车。

　　来自市交通运输局的最新资料显示，今年我市续建高速公路项目共5个，沁阳至伊川、邵原至新安等9条谋划高速公路已列入河南省高速公路网规划(2021—2035年)。

　　自省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会召开以来，市交通运输局成立重点建设项目领导小组，对涉及副中心城市建设的重点项目进行责任分解，确保高速公路项目建设，打通对外大通道。

　　“今年年底我们将实现郑州至洛阳第三高速、邵原至新安高速开工建设。”市交通运输局党组书记、局长彭仁来介绍，目前在我市，连霍高速、盐洛高速、栾卢高速横贯东西，二广高速、济洛高速、洛栾高速纵穿南北，宁洛高速、长济高速、新伊高速(在建)构建的环线呼之欲出，“三横三纵三环”高速路网布局正加速形成。

　　干线公路：实现对内大循环

　　连日来，在国道310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)项目建设工地，负责人王朝秦既要开会布置工作，又要到建设现场查看作业进度，为的是确保该项目明年建成通车。

　　干线公路是我市公路网建设的重要环节，是实现对内大循环的重要载体。

　　市公路事业发展中心相关负责人介绍，今年我市国省干线公路在建(续建)项目共8个。目前，5个项目已完成；国道310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)、省道539偃师山化至顾县营防口段改建、省道312偃孟界至208国道段改建等项目正稳步推进，年底还将实现国道208东移改扩建洛伊东线开工建设。我市至义马、渑池、孟州、济源、巩义、汝州等地的快速通道，已纳入“十四五”规划。

　　沿黄快速公路、沿黄生态大道等项目已相继启动。其中，沿黄快速公路全长约102公里，东起偃师与巩义交界处，接巩义市规划的沿黄公路，向西经我市的偃师、孟津、新安，目前已确定初步方案，完成招标；沿黄生态大道起于孟津，向西止于新安县石井镇，定位为旅游交通线路，目前，孟津段主线已建成约12公里，新安段主线已建成约49公里。

　　“五级路成网、绿廊连城乡”三年行动计划已启动，目前全市18条总里程553公里“四好农村路”示范路段已基本建成。

　　物流、运输：加快“新鲜血液”流通

　　“票价亲民，时间合适，便民利民。”近日，市民王先生在洛阳汽车站坐上936路城际公交车去往济源，5元的票价、90分钟的车程让王先生赞不绝口。

　　今年以来，我市运输事业发展迅速。目前城际公交线路达到50条，除了已开通的洛阳至济源城际公交，正在加紧推进洛阳至孟州城际公交开通；两度扩大高速公路免费通行路段，远及孟州、济源；新能源纯电动巡游出租车已更换投运；洛阳生产服务型物流枢纽入选2020年国家物流枢纽建设名单；积极引导东方红(洛阳)国际陆港和中储物流两个河南省多式联运示范工程建设。目前，一拖物流“服务自贸区战略洛阳中亚班列‘一干两支’铁海公多式联运示范工程”、中储物流“对接丝绸之路的跨境立体化多式联运示范工程”两个省级多式联运示范工程项目通过省级审核……

　　彭仁来表示，下一步，全市交通运输系统将加快推进高速公路、干线公路等重点项目建设，加强我市与洛阳都市圈城市之间的交通衔接，聚力加力打造全国重要综合交通枢纽；加快新能源出租汽车推广应用，引导一拖物流、华晟物流、中储物流等一批物流企业做大做强，建设生产服务型国家物流枢纽城市，坚决当好副中心城市建设的“先行官”。（记者 赵硕 通讯员 吴伟 王连朋 张毅）
[ 责任编辑：马佳佳]
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