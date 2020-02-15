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普惠金融“栾川模式”助农致富奔小康
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-29 08:17

　　为践行栾川县“全域旅游”战略，在人民银行栾川县支行指导下，栾川农商银行以普惠金融助力乡村振兴，以特色小镇建设和乡村旅游为主线全面服务百姓。

　　“把银行办到俺们的家门口，真是方便了！”近日，栾川县陶湾镇红庙村69岁的村民王文玉说，自从该村建了普惠金融服务站，他再也不用为每月50元的老年补助花半天时间专程跑镇上去取了。

　　近年，栾川县以推进“‘普惠金融+农村信用体系+金融扶贫’三位一体”普惠金融试点建设为契机，探索建立三位一体的普惠金融“栾川模式”，实现了有效授信全覆盖。据了解，栾川县已建成普惠金融服务站203个，实现行政村全覆盖。普惠金融业务集中办理，为群众提供“一站式”、便捷式、综合性的金融服务，既提高了效率，又方便了群众。

　　“美丽乡村贷”是栾川农商银行推出的一款利率最高6.75%、授信期三年的信贷产品。从2016年开始，通过“美丽乡村贷”，栾川农商银行累计为庙子镇庄子村投放升级改造资金252笔6500万元，并帮助该村于2016年9月成功创建为信用村，让该村迈上以生态乡村旅游为主的乡村振兴之路。

　　“是普惠金融让我实现了在家门口也能挣钱的愿望！”栾川县潭头镇大王庙村村民孙向生感慨地说，他格外珍惜如今既能和家人团圆又能挣钱的好日子。他家上有两位80岁高龄的老人，下有两个四五岁的孩子，此前为了生计不得不外出务工。针对他家的情况，栾川农商银行先后给予15万元的信贷支持，孙向生用这部分资金将自家的房屋改造成农家宾馆，开始创收。

　　潭头镇重渡沟村村民通过普惠金融走上了致富路。栾川县普惠金融改革试验区工作领导小组办公室立足栾川实际，引导金融机构创新工作方式方法，在重渡沟村推出“福民快车”信贷产品，实行“景区+信用”模式，以信用村创建为重要抓手，为重渡沟广大农户提供小额授信，重点支持农户家庭宾馆升级改造。

　　通过发展普惠金融，栾川县疏通了信用之渠，引金融活水更多更好地流向农业农村，为当地农民脱贫致富奔小康提供了有力支撑。（记者 冯莹雅 通讯员 李菲菲）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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