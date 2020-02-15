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省委综合调研组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-29 08:21

　　26日至28日，省委综合调研组来洛，就贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神情况，以及省委重点工作落实情况开展督导调研。

　　在洛期间，调研组深入市规划展示馆、西工区后李社区、省第二儿童医院、格力、银隆、龙门综合交通枢纽等地考察，并通过对话访谈、查阅资料、现场走访等形式，深入了解洛阳加快副中心城市建设的新进展、新经验和新问题。调研组指出，要持续深化学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，更好统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抓重点、补短板、强弱项，持续整治形式主义突出问题，为基层减负增能，奋力完成全年目标任务，加快洛阳副中心城市建设，为中原更加出彩贡献力量。

　　省委副秘书长江文玉，市领导刘宛康、赵会生、李金迎等参加活动。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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