26日至28日，省委综合调研组来洛，就贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神情况，以及省委重点工作落实情况开展督导调研。 26日至28日，省委综合调研组来洛，就贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神情况，以及省委重点工作落实情况开展督导调研。 在洛期间，调研组深入市规划展示馆、西工区后李社区、省第二儿童医院、格力、银隆、龙门综合交通枢纽等地考察，并通过对话访谈、查阅资料、现场走访等形式，深入了解洛阳加快副中心城市建设的新进展、新经验和新问题。调研组指出，要持续深化学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，更好统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抓重点、补短板、强弱项，持续整治形式主义突出问题，为基层减负增能，奋力完成全年目标任务，加快洛阳副中心城市建设，为中原更加出彩贡献力量。 省委副秘书长江文玉，市领导刘宛康、赵会生、李金迎等参加活动。（记者 白云飞）