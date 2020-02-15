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洛阳持续深入实施乡村振兴战略 在希望的田野上耕耘美好生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-29 08:17

　　什么是美好生活？

　　对乡亲们来说，田畴似锦，沃野生金，特色农产品卖上好价钱，是美好生活；出门走大路，如厕能水冲，处处干干净净，是美好生活；青山绿水、乡愁乡韵，引来了城里人，就能带来美好生活……如今在河洛乡村，这样的愿望已照进现实，无数乡村正悄然嬗变。

　　农为邦本。党的十九大首次提出“实施乡村振兴战略”，并描绘出一幅“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的振兴蓝图。这些年，在希望的田野上辛勤耕耘，洛阳农业农村发展硕果累累，正向着农业强、农村美、农民富的愿景奋力迈进。

　　悠悠万事，吃饭为大。这一季，全市秋粮再获丰收、颗粒归仓，362万亩冬小麦已经播下，出苗齐整。“十三五”以来，我市牢牢扛稳粮食安全重任，坚持藏粮于地、藏粮于技，坚持稳面积、重单产、稳总产、保丰收，粮食生产能力持续稳定在40亿斤以上。

　　要保粮，也要增效。这些天，伊川县鸦岭镇漫山遍野的“岭上硒薯”喜迎丰收，新鲜的红薯来不及被拉回家，就直接在田间地头被分拣、上秤、装箱，通过物流进城，走进千家万户。在乡村的果园里，葡萄、酥梨、石榴才刚罢园，苹果、沙梨、草莓等便纷纷登场，一年四季，鲜果不断。

　　沟沟坎坎之间的新变化，得益于沟域经济的蓬勃发展。“十三五”以来，洛阳顺应农业由增产导向转向提质导向的发展趋势，持续深化农业供给侧结构性改革，创造性提出发展沟域经济理念，接续打造53个“沟谷文旅业、半坡林果业、山顶生态林”全景化立体式沟域经济示范带，特色种养、乡村旅游发展异彩纷呈。

　　仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。老百姓富了起来，盖了新房，也更加期待美好的生活环境。

　　在宜阳县莲庄镇陈宅村，垃圾堆、边角地被改造成绿化带、小游园，污水管网延伸到街头巷尾，“厕所革命”全面完成，乡亲们津津乐道。环境变美了，心气顺畅了，群众的意识也在潜移默化中发生转变。过去看见垃圾绕着走，现在都会自觉捡起来扔进垃圾箱。垃圾分类也蔚然成风。

　　近年，一场以垃圾处理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向的“百村示范、千村整治”工程在洛阳全面铺开，国土绿化、治水兴水全域推进，“四好农村路”、农村电商、冷链物流、网络基础设施等短板加快补齐，一批“四美乡村”“美丽小镇”脱颖而出。

　　与此同时，全市农村改革全面深化，搅动乡村振兴“一池春水”。曾经，很多村庄都是“无钱办事”的空壳村，大量集体资产处于“沉睡”状态。对此，我市聚焦深化农村集体产权制度改革，全面完成农村集体资产清产核资，农村普遍建立新型集体经济组织。如今，资源变资产、资金变股金、农民变股东，村集体经济收入从无到有、从少变多，农民财产性收入不断增加，所有行政村集体经济收入都超过了5万元。

　　改革激活了农村生产要素，也加快了城乡技术、资金、人才等要素流动。大批外出务工人员纷纷“雁归来”，“草莓西施”吕妙霞、“手绘小镇”冯亚珂等一批致富带头人扎根农村，带领家乡父老共同致富、奔向小康生活。

　　农村富不富，关键看支部。“十三五”以来，我市牢固树立大抓基层的鲜明导向，大力实施河洛党建计划，持续深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)的基层治理体系，挺起了主心骨，架起了连心桥，让文明乡风、良好家风、淳朴民风“春风化雨”。

　　农业更有奔头，农村更有看头，农民更有劲头。可以想象，随着乡村振兴战略的持续深入实施，河洛大地上的广阔农村必将成为更加令人向往的地方！（记者 白云飞 通讯员 王勇）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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